Polémica mundial en redes sociales: exreina de belleza acusa a su expareja de ser infiel con Ricky Martin

La modelo y exreina de belleza colombiana Kelly Reales generó amplio revuelo tras relatar en un reality show un episodio personal vinculado al término de una relación.

Durante su participación en El desorden de Marko, grabado en Miami, aseguró que su entonces pareja, el modelo Max Barz, le habría sido infiel con el cantante puertorriqueño Ricky Martin.

Según su testimonio, las primeras sospechas surgieron a partir de una publicación en redes sociales del artista, donde aparecía una imagen en la que se veían unas sandalias que, de acuerdo con Reales, coincidían con un calzado de su pareja.

La situación cobró mayor relevancia durante un viaje a Tailandia, donde la modelo afirmó haber confirmado sus dudas al reconocer el mismo accesorio, lo que la llevó a enfrentar a Barz, quien negó cualquier vínculo.

Pese a la negativa, Reales sostuvo que con el tiempo reunió otros antecedentes que reforzaron sus sospechas, incluyendo imágenes donde ambos coincidían. Tras estos episodios, decidió poner fin a la relación.

“Ricky justo sube una foto unos cinco días antes de que yo vaya, de que él me había comprado mi tiquete a Tailandia, con unos pies, una chancleta. Sale él y otra persona. Literal fue una historia en Instagram (…) Cuando yo lo enfrento, me dijo: ‘No, nosotros somos amigos, que no pasa nada, que no sé qué (…) Yo lo dejo porque veo muchas cosas, obviamente que no van conmigo, y me largo para otro lado y lo dejé ahí’”, dijo la colombiana.

Hasta ahora, ni el modelo ni el cantante han emitido declaraciones públicas sobre lo señalado. En tanto, el tema ha generado múltiples reacciones en redes sociales, aunque los hechos no han sido confirmados de manera independiente.