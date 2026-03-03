‘Cuco’ Cerda se defiende después de la pelea con Sammis Reyes y lanza polémica frase: “Yo soy bien hombrecito...”

La fiesta Bresh realizada durante la madrugada del pasado sábado terminó con una inesperada pelea entre Sammis Reyes y José Manuel “Cuco” Cerda, cuyas imagenes se viralizaron durante el fin de semana.

Tres días después de los sucedido, la pareja de Daniela Aránguiz, rompió el silencio y se refirió al altercado protagonizado dicha noche en Viña del Mar.

“Logramos estar poco y pasó todo esto. Es lamentable para todos los que estaban ahí, un desagrado para la gente del evento, para mí, para él, para la gente que nos quiere”, comentó.

“En televisión, de repente, el rumor avanza más rápido que los hechos. Yo soy bien hombrecito para mis cosas, soy criado a la antigua, vengo del mundo de las motos, ahí las cosas se resolvían entre hombres. Te podían quebrar una pierna y quedaba ahí en la pista”, agregó.

El panelista de Noche de suerte de TV+ no quiso entrar en detalles de lo que fue la pelea, pero si se refirió a los dichos de su pareja, quien supuestamente había dicho que Emilia Dides había tenido un romance con uno de los hermanos Cerda.

“Yo sería incapaz en mi vida de hablar mal de una mujer, mucho menos de tener falta de códigos con mi hermano. Creo que sacaron de contexto lo que dijo Daniela. Ella jamás dijo que yo había tenido algo con Emilia o algo por el estilo”, cerró.