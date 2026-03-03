;

VIDEO. ‘Cuco’ Cerda se defiende después de la pelea con Sammis Reyes y lanza polémica frase: “Yo soy bien hombrecito...”

El pasado sábado se viralizó un video donde el panelista de “Noche de suerte” protagonizó una fuerte discusión con el ex jugador de la NFL.

Nicolás Lara Córdova

‘Cuco’ Cerda se defiende después de la pelea con Sammis Reyes y lanza polémica frase: “Yo soy bien hombrecito...”

La fiesta Bresh realizada durante la madrugada del pasado sábado terminó con una inesperada pelea entre Sammis Reyes y José Manuel “Cuco” Cerda, cuyas imagenes se viralizaron durante el fin de semana.

Tres días después de los sucedido, la pareja de Daniela Aránguiz, rompió el silencio y se refirió al altercado protagonizado dicha noche en Viña del Mar.

Revisa también:

ADN

“Logramos estar poco y pasó todo esto. Es lamentable para todos los que estaban ahí, un desagrado para la gente del evento, para mí, para él, para la gente que nos quiere”, comentó.

“En televisión, de repente, el rumor avanza más rápido que los hechos. Yo soy bien hombrecito para mis cosas, soy criado a la antigua, vengo del mundo de las motos, ahí las cosas se resolvían entre hombres. Te podían quebrar una pierna y quedaba ahí en la pista”, agregó.

El panelista de Noche de suerte de TV+ no quiso entrar en detalles de lo que fue la pelea, pero si se refirió a los dichos de su pareja, quien supuestamente había dicho que Emilia Dides había tenido un romance con uno de los hermanos Cerda.

“Yo sería incapaz en mi vida de hablar mal de una mujer, mucho menos de tener falta de códigos con mi hermano. Creo que sacaron de contexto lo que dijo Daniela. Ella jamás dijo que yo había tenido algo con Emilia o algo por el estilo”, cerró.

Contenido patrocinado

Vestidos de pasarela que brillaron en los SAG Actor Awards

Vestidos de pasarela que brillaron en los SAG Actor Awards

El auge de los perfumes árabes: glamour e intensidad

El auge de los perfumes árabes: glamour e intensidad

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: &#039;Mucha cosa...&#039;

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: 'Mucha cosa...'

Cómo elegir audífonos ideales para caminar por la ciudad y disfrutar tu música al máximo

Cómo elegir audífonos ideales para caminar por la ciudad y disfrutar tu música al máximo

Una máscara, una gala y miles de dudas: el post que desató teorías sobre Jim Carrey

Una máscara, una gala y miles de dudas: el post que desató teorías sobre Jim Carrey

Protagonizada por Ryan Gosling: Nueva película de ciencia ficción encanta a la crítica

Protagonizada por Ryan Gosling: Nueva película de ciencia ficción encanta a la crítica

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad