VIDEO. “Lo único que he querido es proteger a mi familia”: Sammis Reyes responde a las críticas que ha recibido
El ex jugador de la NFL utilizó su cuenta de Instagram para publicar un video donde le responde a sus críticos.
El ex jugador de la NFL, Sammis Reyes, en las últimas semanas ha sido objeto de críticas en redes sociales producto de las recientes polémicas que ha protagonizado.
Este miércoles por la noche, Reyes utilizó su cuenta de Instagram para responder a todos los críticos con un video que generó repercusión entre sus seguidores.
“Desde que llegué a Chile, mucha gente me ha dicho que mi mensaje da cringe o que no encaja con la sociedad y es verdad, lo que yo quiero para mí nunca ha sido encajar”, indicó en el inicio el también ex seleccionado nacional de básquetbol.
“Nunca le he tenido miedo a pensar en grande, siempre me he atrevido a ser diferente, a dar cringe, a que me molesten por cómo hablo, a que me molesten por mi porte, que me molesten por mis ideas”, comentó.
Sammis Reyes también respondió a las polémicas que se han generado en el último tiempo tildándolas de “mentiras fabricadas de la nada” y dejó una potente reflexión.
“Ya no tengo miedo de mostrar quién soy, de mostrar mis intenciones y de mostrar que soy una persona de honor que tiene códigos y que lo único que he querido es proteger a mi familia, de cuidar a los míos, de cuidar a mi hija, a mi mujer, a la gente que amo”, cerró.
