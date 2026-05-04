Mueren dos pescadores y un tercero permanece desaparecido tras volcamiento de bote en el Maule

Fallecen dos pescadores y uno permanece desaparecido tras volcamiento de bote en el Maule

Un accidente marítimo ocurrido la mañana de este lunes dejó dos pescadores fallecidos y uno desaparecido en la región del Maule, luego del volcamiento de una embarcación menor en el sector de Punta Lobos.

Según antecedentes entregados por la Armada de Chile, en el bote a motor “Mateo Sebastián” se trasladaban cuatro tripulantes. Tras el incidente, uno de ellos logró sobrevivir, mientras que otros dos fueron encontrados sin vida y una persona continúa desaparecida .

A raíz de la emergencia, se desplegó un operativo de búsqueda en la zona. Personal de la Policía Marítima y una unidad naval acudieron al lugar para iniciar las labores, las que se mantienen en desarrollo con el objetivo de dar con el paradero del tripulante extraviado.

Según información preliminar, el accidente se habría producido en medio de condiciones adversas en el mar, con fuerte oleaje en el área al momento del volcamiento.

Las diligencias continúan mientras se investigan las circunstancias exactas del hecho.