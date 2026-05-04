Un tenso episodio marcó la discusión de la megareforma tributaria en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y Diputadas, donde acusaciones cruzadas y cuestionamientos al proceso encendieron el debate político.

El conflicto se produjo en medio de la revisión del proyecto impulsado por el Ejecutivo, en una sesión que terminó abruptamente tras un intercambio entre parlamentarios.

04 DE MAYO DEL 2026 / SANTIAGO De izquierda a derecha, el director de Presupuestos, José Pablo Gómez, junto al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y el coordinador de Políticas Tributarias, Sebastián Vallebona, durante la Comisión de Hacienda que recibe respuestas del Ejecutivo sobre el proyecto de reconstrucción nacional y desarrollo económico y social. FOTO: VICTOR HUENANTE / AGENCIAUNO / VICTOR HUENANTE Ampliar

El momento más álgido se vivió cuando el diputado Daniel Manouchehri (PS) acusó al presidente de la instancia, Agustín Romero (Partido Republicano), de impedirle intervenir.

“Son unos dictadores”, lanzó el parlamentario, denunciando que por segunda sesión consecutiva no se le permitió formular preguntas al ministro de Hacienda. Según planteó, se estaría intentando votar el proyecto sin un debate completo, lo que calificó como una práctica “antidemocrática”.

La controversia escaló rápidamente a redes sociales, donde Manouchehri profundizó sus críticas, asegurando que existe temor a transparentar los efectos reales de la denominada “ley de los súper ricos”.

Entre los puntos que buscaba plantear, figuraban dudas sobre el impacto fiscal, el eventual aumento de la deuda pública y la falta de evidencia respecto a los beneficios en inversión y empleo que promete la iniciativa.

Dos sesiones seguidas de la Comisión de Hacienda. Dos veces que no me dejan preguntarle al ministro Quiroz. Quieren votar el proyecto sin siquiera haber dejado que todos los parlamentarios le pregunten al ministro. Tienen miedo a que el país sepa la verdad de su ley de Los Súper… pic.twitter.com/kkoa8pDxWq — Daniel Manouchehri (@danimanouchehri) May 4, 2026

Desde la presidencia de la comisión, Romero rechazó las acusaciones y defendió el desarrollo de las sesiones. Afirmó que se han realizado varias jornadas de discusión y que se ha dado espacio a distintos parlamentarios, incluso de la oposición, para intervenir.

“Hemos dado ya tres jornadas de discusión con el ministro de Hacienda acá. Así que eso de que no hay espacio, lamentablemente, yo creo que no es así”, precisó.

Además, indicó que las consultas pendientes pueden ser respondidas por escrito por el ministro Jorge Quiroz, quien ha insistido en la urgencia de avanzar en el proyecto ante el complejo escenario económico.