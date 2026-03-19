Uno de los candidatos al ascenso pierde a su gran figura: grave lesión en la Primera B

Uno de los llamados a ser protagonista en la lucha por el ascenso en la Primera B es Deportes Iquique, pero no ha comenzado de la mejor manera su temporada.

En las cuatro fechas que se han disputado, los “Dragones Celestes” apenas han sumado cinco puntos, ubicándose en la sexta posición del torneo, lejos del puntero, Deportes Puerto Montt, que suma puntaje perfecto.

Como si fuera poco el dubitativo arranque del equipo dirigido por Rodrigo Guerrero, ahora sufren la baja por varios meses de su gran figura, Edson Puch, quien deberá pasar por el quirófano en los próximos días.

A través de un parte médico compartido en redes sociales, la dirigencia iquiqueña confirmó que el atacante de 39 años sufre una lesión condral en su tobillo derecho, el cual será operado en Santiago dentro de poco.

Según lo expresado por Deportes Iquique, se espera que Edson Puch esté, al menos, dos meses fuera de las canchas, dependiendo de la evolución de su recuperación.

“Como institución enviamos todo nuestro apoyo a Edson en este proceso, confiando en su fortaleza para enfrentar este nuevo desafío”, cerró el comunicado del elenco nortino.