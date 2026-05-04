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“Me va a ganar el set este hue...”: el inesperado cruce entre José Antonio Neme y Marcelo ‘Chino’ Ríos en vivo

El extenista se contactó con el matinal de Mega para aclarar la polémica en la que se vio involucrado el pasado fin de semana en un bar de Vitacura.

Sebastián Escares

“Me va a ganar el set este hue...”: el inesperado cruce entre José Antonio Neme y Marcelo ‘Chino’ Ríos en vivo

Una inesperada conversación fue la que sostuvo Marcelo “Chino” Ríos con José Antonio Neme durante esta mañana en Mucho Gusto.

Cabe recordar que el exnúmero 1 del mundo estuvo en el ojo de la polémica este fin de semana, tras la filtración de un video en el que se le ve siendo retirado de un bar de Vitacura.

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Ante ello, desde el matinal de Mega se contactaron con el extenista, quien detalló el incidente en el que se le vio involucrado. “Reconozco que se me pasaron las copas, me acuerdo poco y es raro, porque cuando tomo me acuerdo y (ahora) no me acuerdo de muchas cosas que pasaron”, partió señalando.

“La única duda es por qué llegó Carabineros”, planteó Neme. A lo que el extenista respondió: “Yo tampoco entiendo. A mí no me llevan detenido. Me sacaron, los pacos... perdón, los carabineros para hablar conmigo y ahí se ve que me pega una palmaditas. A mí no me llevan detenido, no estoy manejando ni nada”.

De hecho, Ríos explicó que “yo le digo a Tamara (su pareja) ‘Tamara ándate, porque van a llegar los pacos, la prensa, y ella se fue, pero que haya surgido algún golpe o...”, dijo, cuando fue interrumpido por Neme. “Es bueno que lo aclares”, expuso el animador.

“Yo le tengo una a Neme”

Tras aclarar lo sucedido en el bar de Vitacura, el extenista se dio el tiempo para bromear con el animador. “Yo le tengo una a Neme, pero una privada, pero es muy buena... no la voy a contar”, dijo Ríos.

Entre risas y evidentemente sorprendido, José Antonio Neme atinó a responder: “Me va a ganar el set este hueón”.

De todos modos, el Chino dijo: “No es nada malo”. A lo que el rostro de Mega contestó: “En privado lo vamos a conversar, amigo”, concluyó.

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