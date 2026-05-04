“Volvamos a ese Sentimiento Original”: Gondwana y Quique Neira regresan con show único tras 23 años

Después de 23 años, uno de los reencuentros más esperados de la música chilena se hará realidad: Gondwana volverá a compartir escenario con Quique Neira en un único concierto que promete revivir las canciones de sus discos más emblemáticos .

El show está fijado para el próximo 5 de septiembre en el Estadio Bicentenario de La Florida, en lo que ya se perfila como un evento histórico para miles de fanáticos que esperaron más de dos décadas por este regreso.

Tanto Gondwana como Quique Neira anunciaron el reencuentro a través de redes sociales, con un video que repasa la historia de la banda e incluye imágenes inéditas de sus integrantes.

Venta de entradas

“Este será el concierto más emocionante de este año”, señala la publicación, que además revela el nombre del espectáculo: “Volvamos a ese Sentimiento Original”.

La jornada comenzará con la participación de la banda jamaiquina Third World, que rendirá homenaje a su fundador, Stephen “Cat” Coore. Además, en el equipo técnico estarán Errol Brown, reconocido ingeniero de sonido de Bob Marley, y Jim “Lion” Fox, figura clave en la producción de los primeros discos de Gondwana.

Las entradas saldrán a la venta este martes 5 de mayo a través de Punto Ticket, con valores que irán desde $28.750 hasta $86.250, incluyendo cargo por servicio.