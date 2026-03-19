La gran oportunidad de Cristopher Toselli en la U

A la espera del arribo de Fernando Gago como nuevo director técnico, Universidad de Chile alista los últimos detalles para su estreno en la Copa de la Liga 2026, programado para este viernes ante Deportes La Serena en el Estadio Nacional.

Para el partido debut en la nueva competencia del fútbol chileno, el técnico interino de los azules, Jhon Valladares, prepara una gran sorpresa en el equipo titular, específicamente en el arco.

Según información de ADN Deportes, Gabriel Castellón quedó fuera de la citación para el duelo contra el elenco papayero y, en su lugar, Cristopher Toselli tendrá la gran oportunidad de custodiar el arco de la U.

La decisión no responde a una lesión de Castellón, sino a una decisión técnica de Valladares, quien busca darle más rodaje a Toselli e Ignacio Sáez, ambos sin minutos en la presente temporada.

Con tres competencias en juego, el técnico interino optó por que este torneo lo juegue el portero formado en Universidad Católica mientras él esté al mando. El resto del equipo se mantendrá igual al que venció el pasado sábado a Coquimbo Unido.

A la espera de la última práctica de esta tarde, la probable formación de la U para enfrentar a La Serena será con Christopher Toselli; Marcelo Morales, Nicolás Ramírez, Franco Calderón, Fabián Hormazábal; Ignacio Vásquez, Lucas Romero, Javier Altamirano, Israel Poblete, Maximiliano Guerrero; Eduardo Vargas.

¿Cuándo y a qué hora juega Universidad de Chile vs. Deportes La Serena?

El partido entre Universidad de Chile y Deportes La Serena en el inicio de la Copa de la Liga 2026 está programado para este viernes 20 de marzo a las 18:00 horas en el Estadio Nacional.