;

La gran oportunidad de Cristopher Toselli en la U

El portero será titular en el debut de los azules en la Copa de la Liga ante Deportes La Serena, en reemplazo de un Gabriel Castellón que ni siquiera será citado para el partido.

Bastián Lizama

Rocío Ayala

Agencia Uno

Agencia Uno / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

A la espera del arribo de Fernando Gago como nuevo director técnico, Universidad de Chile alista los últimos detalles para su estreno en la Copa de la Liga 2026, programado para este viernes ante Deportes La Serena en el Estadio Nacional.

Para el partido debut en la nueva competencia del fútbol chileno, el técnico interino de los azules, Jhon Valladares, prepara una gran sorpresa en el equipo titular, específicamente en el arco.

Revisa también:

ADN

Según información de ADN Deportes, Gabriel Castellón quedó fuera de la citación para el duelo contra el elenco papayero y, en su lugar, Cristopher Toselli tendrá la gran oportunidad de custodiar el arco de la U.

La decisión no responde a una lesión de Castellón, sino a una decisión técnica de Valladares, quien busca darle más rodaje a Toselli e Ignacio Sáez, ambos sin minutos en la presente temporada.

Con tres competencias en juego, el técnico interino optó por que este torneo lo juegue el portero formado en Universidad Católica mientras él esté al mando. El resto del equipo se mantendrá igual al que venció el pasado sábado a Coquimbo Unido.

A la espera de la última práctica de esta tarde, la probable formación de la U para enfrentar a La Serena será con Christopher Toselli; Marcelo Morales, Nicolás Ramírez, Franco Calderón, Fabián Hormazábal; Ignacio Vásquez, Lucas Romero, Javier Altamirano, Israel Poblete, Maximiliano Guerrero; Eduardo Vargas.

¿Cuándo y a qué hora juega Universidad de Chile vs. Deportes La Serena?

El partido entre Universidad de Chile y Deportes La Serena en el inicio de la Copa de la Liga 2026 está programado para este viernes 20 de marzo a las 18:00 horas en el Estadio Nacional.

Contenido patrocinado

El país que logró despegar apostando por algo que Chile aún no prioriza: brecha preocupante

El país que logró despegar apostando por algo que Chile aún no prioriza: brecha preocupante

SOAP 2026: Por qué este seguro es más que un trámite obligatorio para sacar el permiso de circulación

SOAP 2026: Por qué este seguro es más que un trámite obligatorio para sacar el permiso de circulación

&#039;K-Pop Demon Hunters&#039; hace historia en los Premios Oscar 2026

'K-Pop Demon Hunters' hace historia en los Premios Oscar 2026

El emotivo reencuentro de Manuel García con Lollapalooza Chile: Con tributo a Víctor Jara y sorpresa con Fernando Ubiergo

El emotivo reencuentro de Manuel García con Lollapalooza Chile: Con tributo a Víctor Jara y sorpresa con Fernando Ubiergo

¿Quién es Vanessa Chávez? La creadora de contenido erótico involucrada en la querella por presunta estafa millonaria contra Pailita

¿Quién es Vanessa Chávez? La creadora de contenido erótico involucrada en la querella por presunta estafa millonaria contra Pailita

Cómo Bono salvó “With or Without You” y convirtió el tema en el mayor clásico de U2

Cómo Bono salvó “With or Without You” y convirtió el tema en el mayor clásico de U2

Stefan Kramer regresa a Gran Arena Monticello: cuándo y cómo comprar entradas

Stefan Kramer regresa a Gran Arena Monticello: cuándo y cómo comprar entradas

Ojos oscuros y difuminados: la tendencia de maquillaje que vuelve a las pasarelas

Ojos oscuros y difuminados: la tendencia de maquillaje que vuelve a las pasarelas

Rostro de TVN aclara su situación tras mediático quiebre: &#039;Tengo quien me haga la revisión técnica&#039;

Rostro de TVN aclara su situación tras mediático quiebre: 'Tengo quien me haga la revisión técnica'

El regreso de Betty desde Cartagena cumple 25 años: El capítulo que cambió la historia de la TV latinoamericana

El regreso de Betty desde Cartagena cumple 25 años: El capítulo que cambió la historia de la TV latinoamericana

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad