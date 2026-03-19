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Nuevo golpe para la ANFP: fue estafada por empresa que compró el nombre de uno de sus torneos

La empresa M20 Sports se comprometió a pagar por el patrocinio principal de la Segunda División Profesional en 2022, pero sus cheques fueron rechazados cuando el ANFP intentó hacerlos efectivos.

Javier Catalán

FOTO:DIEGO MARTIN / AGENCIAUNO

FOTO:DIEGO MARTIN / AGENCIAUNO / Diego Martin

La ANFP no para de recibir malas noticias. Al intento de “golpe de Estado” que enfrentaron en el último Consejo de Presidentes, ahora se suma una estafa que sufrieron y por la cual acudirán a la justicia.

Según reveló The Clinic, el miércoles recién pasado la Asociación Nacional de Fútbol Profesional se querelló por giro doloso de cheque contra Vanessa Guzmán Vicencio, representante legal de la compañía M20 Sports.

La historia detrás de la demanda se remonta a 2022, cuando la empresa compró los derechos nominales de la Segunda División Profesional, pero, al momento de hacer efectivos los cheques de la transacción, estos fueron rechazados.

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En los estados financieros de la ANFP aparece un ingreso de 52 millones de pesos provenientes de M20 Sports, los cuales, según la querella, nunca se concretaron.

El ente rector del fútbol chileno será representado en el caso por el estudio de abogados de Gonzalo Cisternas Sobarzo, y la audiencia de formalización se realizará el próximo 5 de junio en el Juzgado de Garantía de Chillán.

Este 2026, la Segunda División Profesional sigue sin un patrocinador principal que le otorgue un nombre a la competencia, como lo fue desde 2024 la Liga 2D. Esto representa un fuerte problema para el torneo, que ya de por sí enfrenta serias dificultades económicas.

De hecho, el campeonato de la tercera categoría del fútbol chileno arranca este fin de semana y, de momento, no hay información sobre un acuerdo con algún sponsor que entregue ese impulso monetario. Incluso, aún no existe una plataforma definida para la transmisión de los partidos.

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