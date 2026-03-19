ADN>>Deportes

Sorteo Copa Libertadores y Sudamericana 2026 en vivo: grupos y rivales de los equipos chilenos, en directo

Sigue el minuto a minuto del sorteo de ambos torneos, que se llevará a cabo hoy jueves 19 de marzo, a partir de las 20:00 horas de Chile.

Getty Images

Getty Images / Pool

Daniel Ramírez

N. Lara

Contenido patrocinado

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad