Sorteo Copa Libertadores y Sudamericana 2026 en vivo: grupos y rivales de los equipos chilenos, en directo

Este jueves 19 de marzo, desde la sede de la Conmebol, se realizará el sorteo de los grupos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana 2026, instancia donde los equipos chilenos conocerán a sus rivales. En el caso de la Libertadores, hay dos representantes de Chile: Coquimbo Unido y Universidad Católica. Mientras que en la Sudamericana hay tres elencos nacionales en competencia: Palestino, Audax Italiano y O’Higgins. El sorteo para ambos torneos se llevará a cabo a partir de las 20:00 horas de nuestro país.