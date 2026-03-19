La instalación y pruebas de la primera cabina del Teleférico Bicentenario evidencian el avance de este proyecto de transporte urbano que busca unir el sector norte y oriente de Santiago en pocos minutos.

La iniciativa, cuya construcción comenzó en 2022, contempla un recorrido de 3,4 kilómetros entre las comunas de Huechuraba y Providencia —pasando también por Las Condes y Vitacura— con tres estaciones, 19 torres y un punto de quiebre.

Según estimaciones del Ministerio de Obras Públicas, permitirá reducir los tiempos de traslado de hasta 45 minutos en hora punta a cerca de 12 o 13 minutos.

El alcalde de Huechuraba, Maximiliano Luksic, valoró el avance a través de redes sociales.

“Huechuraba y Providencia en solo 13 minutos”

“Ya está colgada la primera cabina del teleférico urbano que conectará Huechuraba y Providencia en solo 13 minutos”, destacando además que “queda cada vez menos para la inauguración de este medio de transporte más limpio y seguro”.

Tras la instalación, se realizaron las primeras pruebas de funcionamiento del sistema, que contará con cabinas para 10 personas y una capacidad de hasta 6.000 pasajeros por hora en ambos sentidos.

En esa línea, el jefe comunal insistió en que “nuestros adultos mayores, los estudiantes y las millones de personas que quieren usar el primer teleférico urbano de Chile, necesitan un valor asequible, no turístico”.