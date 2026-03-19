FOTOS. Instalan primera cabina y realizan pruebas del Teleférico Bicentenario que conectará Providencia con Huechuraba en 13 minutos
El proyecto avanza hacia su puesta en marcha con tests iniciales del sistema, que busca reducir tiempos de traslado y operar como alternativa eficiente.
La instalación y pruebas de la primera cabina del Teleférico Bicentenario evidencian el avance de este proyecto de transporte urbano que busca unir el sector norte y oriente de Santiago en pocos minutos.
La iniciativa, cuya construcción comenzó en 2022, contempla un recorrido de 3,4 kilómetros entre las comunas de Huechuraba y Providencia —pasando también por Las Condes y Vitacura— con tres estaciones, 19 torres y un punto de quiebre.
Según estimaciones del Ministerio de Obras Públicas, permitirá reducir los tiempos de traslado de hasta 45 minutos en hora punta a cerca de 12 o 13 minutos.
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El alcalde de Huechuraba, Maximiliano Luksic, valoró el avance a través de redes sociales.
“Huechuraba y Providencia en solo 13 minutos”
“Ya está colgada la primera cabina del teleférico urbano que conectará Huechuraba y Providencia en solo 13 minutos”, destacando además que “queda cada vez menos para la inauguración de este medio de transporte más limpio y seguro”.
Tras la instalación, se realizaron las primeras pruebas de funcionamiento del sistema, que contará con cabinas para 10 personas y una capacidad de hasta 6.000 pasajeros por hora en ambos sentidos.
En esa línea, el jefe comunal insistió en que “nuestros adultos mayores, los estudiantes y las millones de personas que quieren usar el primer teleférico urbano de Chile, necesitan un valor asequible, no turístico”.
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