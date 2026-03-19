Confirman muerte de carabinero baleado en Puerto Varas tras desconexión de soporte vital

El sargento segundo de Carabineros, Javier Figueroa Manquimilla (36), falleció este jueves en el Hospital de Puerto Montt, luego de que se determinara su desconexión de soporte vital debido a la gravedad de las lesiones que mantenía.

El funcionario permanecía internado en estado crítico tras recibir un disparo en la cabeza el pasado 11 de marzo, en medio de un procedimiento policial en una línea férrea en la comuna de Puerto Varas.

En un punto de prensa realizado en el Hospital de Puerto Montt, el general de carabinero de la zona, Jorge Valdivia, comunicó a la opinión pública que “confirmamos el deceso de nuestro querido compañero Javier Figueroa”.

La confirmación se da tras horas de confusión, luego de que durante la jornada anterior distintas instituciones informaran erróneamente su muerte en redes sociales, publicaciones que posteriormente fueron eliminadas.

Más tarde, Carabineros había aclarado que el uniformado seguía con vida, aunque en condición crítica y con muerte cerebral.