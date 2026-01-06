Un orgullo para Santiago: así luce el Teleférico Pío Nono con más del 95% de avance y en esta fecha estará listo

En la región Metropolitana distintas obras de gran envergadura se están llevando a cabo, siendo una de ellas el Teleférico Pío Nono del Parque Metropolitano de Santiago, en la región Metropolitana.

Dicho atractivo turístico promete unir el Zoológico Nacional con la cumbre del Cerro San Cristóbal.

La obra que unirá ambas partes, contempla un trazado de un kilómetro y tres estaciones: Pío Nono-Zoo Nacional, Chile Nativo y Plaza México, las cuales ya cuentan con más del 95% de avance.

Se espera que el trayecto completo tome entre 5 y 7 minutos. En tanto, el sistema tendrá 24 cabinas que tendrán una capacidad de 8 personas cada una.

El fotógrafo nacional, Javier Torres Lantadilla, compartió fotografías del estado de avance del Teleférico Pío Nono. A continuación el registro:

¿Cuándo estará listo?

La subsecretaria de Vivienda, Gabriela Elgueta, manifestó que “esperamos ya que las primeras semanas de enero ya esté terminado en términos de sus obras en general. Hay que recordar que después viene todo, estamos simultáneamente haciendo la contratación de la explotación, que es una licitación también pública, de manera que pueda estar disponible, nosotros esperamos, a fines de enero“.