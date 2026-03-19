“Hay que tomar medidas drásticas”: Parisi propone uso de “drones balísticos” para combatir robo de autos en el norte

El excandidato presidencial del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, propuso la incorporación de “drones balísticos” en la zona norte para combatir a los llamados “chutos” y “chuteros”.

Se trata de bandas que operan en ciudades como Calama y Antofagasta, dedicadas a sustraer camionetas para venderlas en Bolivia o utilizarlas en el tráfico de drogas.

“Nosotros tomamos como referencia cómo Estados Unidos destruía balsas con drogas que iban desde Venezuela, probablemente hacia Estados Unidos”, señaló Parisi en conversación con LUN.

“Hay que tomar medidas drásticas”

En concreto, la propuesta del excandidato presidencial considera el uso de drones balísticos de bajo costo, similares a los modelos Shahed o su equivalente estadounidense LUCAS, con precios que oscilan entre los 20.000 y 50.000 dólares por unidad.

En esa línea, Franco Parisi indicó que se necesitarían cerca de 500 drones . “En tres a seis meses ya están operables. Pueden operarlos el Ejército o la Fuerza Aérea”, añadió.

“Hay que tomar medidas drásticas (...). Estamos de acuerdo con la zanja, pero es más simbólica que efectiva. Nos gustaría apoyarla con estos drones balísticos. Hay mecanismos para hacerlo y financiamiento posible”, concluyó.