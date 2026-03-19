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A un mes de la tragedia en Renca: Gasco anuncia “compensaciones” para familias de víctimas

La empresa informó que trabaja junto al Ministerio Público en un mecanismo de compensación para los afectados, mientras continúa la investigación por la explosión que dejó 15 fallecidos en Renca.

Cristóbal Álvarez

19 de febrero de 2026/RENCAFOTO: HANS SCOTT/AGENCIAUNO

19 de febrero de 2026/RENCA FOTO: HANS SCOTT/AGENCIAUNO / Hans Scott

A un mes de la explosión provocada por un camión de gas en la comuna de Renca, la empresa Gasco informó que se encuentra trabajando en mecanismos para compensar a las familias de las víctimas fatales, en medio de la investigación que busca esclarecer las causas del siniestro.

En este contexto, la compañía comunicó que inició gestiones junto a las autoridades para abordar las consecuencias del hecho. “Hemos iniciado un trabajo conjunto con el Ministerio Público para generar un mecanismo de compensaciones para cada una de las familias afectadas”, detallaron.

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Asimismo, la empresa señaló que continúa reuniendo información para estructurar una propuesta dirigida a los afectados. “recopilando todos los antecedentes para avanzar en una propuesta justa que, pese a esta tragedia irreparable, permita a las familias mirar con mayor tranquilidad su futuro”.

En paralelo, desde Gasco indicaron que mantienen colaboración activa con la investigación en curso, con el objetivo de determinar las circunstancias que provocaron el accidente.

Finalmente, reafirmaron su postura frente a lo ocurrido y su relación con la comunidad. “compromiso con las familias de los afectados y con la comunidad en general, a quienes aseguramos que nuestras operaciones han sido y seguirán siendo confiables”.

El hecho ocurrió el pasado jueves 19 de febrero, cuando un camión que transportaba gas licuado protagonizó un accidente de tránsito que derivó en una fuerte explosión, dejando un saldo de 15 personas fallecidas y varios heridos que aún permanecen en centros asistenciales.

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