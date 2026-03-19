Carabineros aclara estado de salud de uniformado baleado en la cabeza en Puerto Varas: continúa internado / Hans Scott Cardenas

Confusión e incertidumbre marcaron la última noche en la región de Los Lagos, luego de que instituciones públicas como la Fiscalía Regional confirmaran el fallecimiento del sargento segundo de Carabineros, Javier Figueroa Manquimilla, de 36 de edad, quien permanecía internado con muerte cerebral en el Hospital de Puerto Montt, luego de recibir un disparo en la cabeza en la comuna de Puerto Varas.

Sin embargo, los posteos en redes sociales informando sobre el deceso del uniformado fueron bajados, y desde la institución policial confirmaron durante esta mañana que el sargento segundo sigue con vida, hospitalizado y conectado a la espera de procedimientos médicos.

El ataque al uniformado ocurrió la mañana del 11 de marzo en Puerto Varas, cuando el carabinero acudió a un procedimiento en una línea de tren junto a otro funcionario.

En ese contexto, Figueroa recibió un disparo en la cabeza, quedando gravemente herido, mientras su compañero se separó momentáneamente del lugar.

Tras encontrarlo, su compañero reportó la situación, confirmando que se trataba de una lesión por arma de fuego.

Hasta ahora, no se han reportado detenidos por el ataque, mientras continúan las diligencias para dar con los responsables.