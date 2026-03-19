Estudio revela cuánto tiempo se demora el cerebro en desapegarse emocionalmente de una expareja

Una investigación analizó a 328 adultos que tuvieron una relación de 4.5 años de duración en promedio para llegar a una conclusión.

Sebastián Escares

Estudio revela cuánto tiempo se demora el cerebro en desapegarse emocionalmente de una expareja

Estudio revela cuánto tiempo se demora el cerebro en desapegarse emocionalmente de una expareja / Getty Images

Las rupturas amorosas no son sencillas. Esto considerando la cantidad de recuerdos hacia la otra persona, las vivencias y el sinfín de experiencias que se comparten.

Es por ello que para muchas personas no les es fácil olvidar por completo a sus exparejas o, incluso, desapegarse emocionalmente de ellas.

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De hecho, un estudio reveló que las parejas románticas suelen grabarse en el cerebro como una figura de “apego”, lo que puede repercutir de diferentes formas cuando se corta el vínculo.

¿Cuánto tiempo se demora el cerebro en desapegarse de una expareja?

En un reciente estudio publicado en Sage Journals, tras un análisis, se detectó que el apego hacia una expareja puede durar hasta una década, es decir, diez años.

Mediante el análisis, se identificó que tras la ruptura amorosa pueden aparecer dos caminos. Uno es que los apegos no desaparezcan del todo y, el segundo, que los apegos terminen por completo.

En una encuesta a 328 adultos que tuvieron una relación de 4.5 años de duración en promedio, se descubrió que el apego hacia sus exparejas tardó hasta una década en desaparecer de sus vidas.

De todos modos, se percibió que, en promedio, el vínculo emocional hacia la otra persona comienza a disolverse con el tiempo, alcanzando su punto medio alrededor de los 4,18 años después de la ruptura.

El análisis detectó que si bien el apego emocional hacia la figura de sus exparejas tarda varios años, en buena medida logra desaparecer por completo.

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