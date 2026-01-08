Estas son las 4 claves efectivas para superar a una persona tras un quiebre amoroso, según experta

Por uno u otro motivo, suele pasar en muchas ocasiones que las relaciones de pareja llegan a su fin.

Cuando esto sucede, es común sentir pena e incluso la sensación de que es imposible superar a la otra persona.

Es ahí cuando muchas personas no saben cómo seguir con sus vidas y superar el quiebre de la relación.

Esto debes hacer tras terminar una relación, según especialista

En conversación con ADN.cl, la psicóloga de la Clínica Talus, Patricia Catalán, comentó que hay 4 tareas que se deben ejecutar para superar a una persona:

Aceptar la pérdida

“Aceptar no significa estar de acuerdo. Aceptar significa que esto es una realidad en mi vida, en nuestra historia de pareja y que está ocurriendo”, explicó la especialista.

Vivir las emociones

“En este caso, pena, rabia, quizás frustración, culpas, etcétera. Distintas emociones con las cuales se convive tras una ruptura”, puntualizó Catalán.

En esa misma línea, la especialista agregó que “cuando se habla de vivir las emociones, tiene que ver con ser capaz de registrar aquello que te está pasando, qué es lo que estoy sintiendo realmente. Ser capaz también de expresarlo, de sacarlo, de procesarlo, de trabajarlo de alguna manera”.

Aprender a vivir sin la persona

“Las cosas van a cambiar, yo me voy a acordar, en ese sentido también ser capaz de sostener los procesos de desapego. Muchas veces pensamos que no podemos vivir sin la persona o que queremos congelar la historia, entonces sigo haciendo todo tal cual. Cambiar está bien, es necesario y no significa que las cosas van a ser malas o peores”, detalló.

Transformar los vínculos

“Una vez que ya las otras tareas del duelo son realizadas, saber transformar los vínculos. Ya no es mi pareja, yo de alguna manera necesito transformar esta realidad”, cerró la especialista.