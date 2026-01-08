;

Estas son las 4 claves efectivas para superar a una persona tras un quiebre amoroso, según experta

En diálogo con ADN.cl la psicóloga de la Clínica Talus, Patricia Catalán, se refirió a cómo abordar el término de una relación.

Sebastián Escares

Estas son las 4 claves efectivas para superar a una persona tras un quiebre amoroso, según experta

Por uno u otro motivo, suele pasar en muchas ocasiones que las relaciones de pareja llegan a su fin.

Cuando esto sucede, es común sentir pena e incluso la sensación de que es imposible superar a la otra persona.

Revisa también:

ADN

Es ahí cuando muchas personas no saben cómo seguir con sus vidas y superar el quiebre de la relación.

Esto debes hacer tras terminar una relación, según especialista

En conversación con ADN.cl, la psicóloga de la Clínica Talus, Patricia Catalán, comentó que hay 4 tareas que se deben ejecutar para superar a una persona:

Aceptar la pérdida

Aceptar no significa estar de acuerdo. Aceptar significa que esto es una realidad en mi vida, en nuestra historia de pareja y que está ocurriendo”, explicó la especialista.

Vivir las emociones

“En este caso, pena, rabia, quizás frustración, culpas, etcétera. Distintas emociones con las cuales se convive tras una ruptura”, puntualizó Catalán.

En esa misma línea, la especialista agregó que “cuando se habla de vivir las emociones, tiene que ver con ser capaz de registrar aquello que te está pasando, qué es lo que estoy sintiendo realmente. Ser capaz también de expresarlo, de sacarlo, de procesarlo, de trabajarlo de alguna manera”.

Aprender a vivir sin la persona

“Las cosas van a cambiar, yo me voy a acordar, en ese sentido también ser capaz de sostener los procesos de desapego. Muchas veces pensamos que no podemos vivir sin la persona o que queremos congelar la historia, entonces sigo haciendo todo tal cual. Cambiar está bien, es necesario y no significa que las cosas van a ser malas o peores”, detalló.

Transformar los vínculos

“Una vez que ya las otras tareas del duelo son realizadas, saber transformar los vínculos. Ya no es mi pareja, yo de alguna manera necesito transformar esta realidad”, cerró la especialista.

Contenido patrocinado

&#039;Estaba con anemia, embarazada, mi utero estaba colapsado y yo trataba de funcionar como si mi cuerpo estuviera al 100%&#039;

'Estaba con anemia, embarazada, mi utero estaba colapsado y yo trataba de funcionar como si mi cuerpo estuviera al 100%'

Entre viajes, cuerpo y libertad: la mirada nómada de Coni Fueyo

Entre viajes, cuerpo y libertad: la mirada nómada de Coni Fueyo

Auditora impacta en &#039;Vamo a Calmarno&#039; tras revelar que su pareja tuvo una hija con la esposa de su hijo: la niña ya tiene siete años

Auditora impacta en 'Vamo a Calmarno' tras revelar que su pareja tuvo una hija con la esposa de su hijo: la niña ya tiene siete años

Plataforma gratuita rescata todos los videos clásicos de MTV y emula al canal

Plataforma gratuita rescata todos los videos clásicos de MTV y emula al canal

Bad Bunny en Chile 2026: Horarios, apertura puertas y objetos prohibidos

Bad Bunny en Chile 2026: Horarios, apertura puertas y objetos prohibidos

“Echo de menos que sea mi compañero”: esposa de Bruce Willis comparte mensaje por estado de salud de su esposo

“Echo de menos que sea mi compañero”: esposa de Bruce Willis comparte mensaje por estado de salud de su esposo

Mariana Derderian expone grave episodio de abuso laboral y apunta a reconocido actor: &#039;Yo se lo dije en su cara...&#039;

Mariana Derderian expone grave episodio de abuso laboral y apunta a reconocido actor: 'Yo se lo dije en su cara...'

Un hito en la historia medioambiental: Río Mapocho es declarado humedal urbano y esto es lo que significa

Un hito en la historia medioambiental: Río Mapocho es declarado humedal urbano y esto es lo que significa

Bajo el sol y el agua: La metamorfosis del traje de baño

Bajo el sol y el agua: La metamorfosis del traje de baño

Entradas GRATIS para concierto sinfónico en el Estadio Nacional: Cómo y cuándo obtener los tickets

Entradas GRATIS para concierto sinfónico en el Estadio Nacional: Cómo y cuándo obtener los tickets

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad