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Este snack económico, alto en fibra y bajo en calorías puede aportar beneficios a la salud

Aunque son una opción más liviana, recomiendan preferir versiones caseras para aprovechar sus propiedades.

Javiera Rivera

Este snack económico, alto en fibra y bajo en calorías puede aportar beneficios a la salud

Este snack económico, alto en fibra y bajo en calorías puede aportar beneficios a la salud / Tatsiana Volkava

Las cabritas o popcorn se han posicionado como una alternativa de snack más saludable frente a otras opciones procesadas, principalmente por su alto contenido de fibra y bajo nivel de calorías cuando se consumen sin aditivos.

Este alimento, elaborado a partir del maíz, es una fuente importante de fibra dietética, lo que favorece la digestión y contribuye a una mayor sensación de saciedad. Además, contiene antioxidantes naturales, como los polifenoles.

Al respecto, especialistas en nutrición coinciden en que su preparación es clave para mantener sus beneficios.

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Las cabritas al aire o con mínimas cantidades de aceite son la mejor opción, ya que el exceso de mantequilla, azúcar o sal puede aumentar considerablemente su aporte calórico y reducir su valor saludable.

Otro de sus atributos es su bajo costo y fácil acceso, lo que las convierte en una alternativa práctica para quienes buscan opciones más equilibradas para colaciones o picoteos.

No obstante, los expertos recomiendan consumirlas con moderación y dentro de una alimentación balanceada, evitando versiones ultraprocesadas o con saborizantes artificiales.

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