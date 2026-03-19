Este snack económico, alto en fibra y bajo en calorías puede aportar beneficios a la salud / Tatsiana Volkava

Las cabritas o popcorn se han posicionado como una alternativa de snack más saludable frente a otras opciones procesadas, principalmente por su alto contenido de fibra y bajo nivel de calorías cuando se consumen sin aditivos.

Este alimento, elaborado a partir del maíz, es una fuente importante de fibra dietética, lo que favorece la digestión y contribuye a una mayor sensación de saciedad. Además, contiene antioxidantes naturales, como los polifenoles.

Al respecto, especialistas en nutrición coinciden en que su preparación es clave para mantener sus beneficios.

Las cabritas al aire o con mínimas cantidades de aceite son la mejor opción, ya que el exceso de mantequilla, azúcar o sal puede aumentar considerablemente su aporte calórico y reducir su valor saludable.

Otro de sus atributos es su bajo costo y fácil acceso, lo que las convierte en una alternativa práctica para quienes buscan opciones más equilibradas para colaciones o picoteos.

No obstante, los expertos recomiendan consumirlas con moderación y dentro de una alimentación balanceada, evitando versiones ultraprocesadas o con saborizantes artificiales.