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Estudio revela cómo esta conocida hierba ayuda a aliviar el dolor en enfermedades crónicas

El hallazgo abre nuevas opciones terapéuticas para afecciones persistentes.

Javiera Rivera

Estudio revela cómo esta conocida hierba ayuda a aliviar el dolor en enfermedades crónicas

Estudio revela cómo esta conocida hierba ayuda a aliviar el dolor en enfermedades crónicas

Un grupo internacional de investigadores logró explicar cómo el mentol —compuesto presente en la menta— activa los mecanismos del cuerpo que generan sensación de frío y alivio del dolor, abriendo nuevas opciones para tratar enfermedades crónicas.

El estudio, publicado en SAGE Journals, se centró en la proteína TRPM8, considerada el principal sensor de frío en humanos.

Según los científicos, este canal se activa tanto por bajas temperaturas como por el contacto con mentol, enviando señales al cerebro que se interpretan como frescura.

Para analizar este proceso, los expertos utilizaron criomicroscopía electrónica, lo que permitió observar cómo la proteína cambia su estructura.

Detectaron que se activa cuando la piel baja de los 27 °C o al interactuar con compuestos como el mentol, generando una respuesta nerviosa incluso sin frío real.

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Los hallazgos sugieren que este mecanismo podría aprovecharse en tratamientos para el dolor crónico, migrañas, irritación ocular y otras afecciones sensoriales.

Además, investigaciones presentadas en la reunión anual de la Sociedad de Biofísica indican que comprender en detalle el funcionamiento de la TRPM8 permitiría desarrollar fármacos más precisos y efectivos.

Finalmente, los especialistas destacaron que este avance podría mejorar la calidad de vida de pacientes con enfermedades persistentes, al aprovechar un mecanismo natural del cuerpo activado por la menta.

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Francesco Riccardo Iacomino

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