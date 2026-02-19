;

Iván Román volverá a tener DT argentino: Atlético Mineiro encuentra al reemplazante de Sampaoli

El elenco de Belo Horizonte le “quitará” el entrenador a Estudiantes de La Plata.

Iván Román volverá a tener DT argentino: Atlético Mineiro encuentra al reemplazante de Sampaoli

/ Alexandre Schneider

Jorge Sampaoli fue despedido del Atlético Mineiro hace una semana tras un irregular arranque en la temporada 2026.

Con ello, el elenco donde milita el defensor chileno Iván Román se encontraba en la pesquisa de un reemplazante en la banca.

Este viernes, dicho proceso culminó, considerando que diversos medios al otro lado de la cordillera han asegurado que el “Galo” llegó a acuerdo para contratar a otro DT argentino.

Se trata de Eduardo Domínguez, entrenador de Estudiantes de La Plata, con quien había renovado contrato hace un mes.

La propuesta económica fue irresistible para el técnico de 47 años, que tendrá su segunda experiencia fuera de Argentina tras un paso por Nacional de Uruguay en 2019.

Eduardo Domínguez dirigirá este viernes por última vez a Estudiantes de La Plata, cuando reciban a Sarmiento de Junín, y tras ello dejará el club para ser el nuevo DT de Iván Román.

