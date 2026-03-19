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VIDEOS. Duro golpe para Osorio: Midtjylland hace un papelón en los penales y cae en la Europa League a manos del Forest

El seleccionado chileno fue titular y jugó más de cien minutos, pero no pudo evitar la eliminación de su equipo en la tanda desde los 12 pasos.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / Patrik Lundin

En una batalla que tuvo que definirse en los penales, este miércoles, Darío Osorio puso fin a su sueño en la Europa League con el Midtjylland, quedando eliminado en manos del Nottingham Forest en la tanda de penales.

El seleccionado chileno fue titular y solo fue reemplazado en la prórroga en el equipo danés, ocupando una posición que variaba entre la banda derecha y zonas más intermedias, aunque sin ser muy participativo, en parte por el gran dominio que impuso el cuadro inglés.

La apertura de la cuenta en Dinamarca fue para la visita en el primer tiempo, luego de una jugada preparada en un tiro de esquina, que terminó con un cabezazo de Nicolás Domínguez (40′).

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El golpe para el equipo del ex Universidad de Chile llegó tempranamente tras el entretiempo, con anotación de Ryan Yates (52′), quien sacó un potente zurdazo desde la media luna del área para poner el 2-0 en el marcador y el 2-1 en el global.

Pero esta situación desfavorable, más que hundir al Midtjylland, lo hizo reaccionar, y consiguió empatar la llave gracias a Martin Erlić (69′), quien aprovechó un mal despeje de la defensa inglesa para vencer a Stefan Ortega.

Con este empate en la serie, la acción tuve que llegar hasta los 30 minutos adicionales, donde tampoco lograron hacerse daño, pese a que el Forest tuvo dos goles que fueron anulados por fuera de juego. Ante esto, todo se definió en la tanda de penales.

Desde los 12 pasos, fueron los ingleses quien se hicieron fuerte, anotando todos sus remates y aprovechando los tres fallos consecutivos por parte de los daneses, sellando así su clasificación a la siguiente ronda.

Ahora, en la ronda de los cuartos de final, el Nottingham Forest deberá enfrentar al ganador de la llave entre el Porto y el Stuttgart, que tiene un marcador global de 2-1 a favor de los portugueses.

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