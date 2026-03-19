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Desbaratan banda que traficaba droga usando radiotaxi en “la pequeña Caracas”: cinco personas detenidas

La PDI incautó 68 kilos de cannabis, dinero y vehículos tras una operación policial en Estación Central, donde se detuvo a dos chilenos y tres colombianos.

Martín Neut

PDI INCAUTA 68 KILOS DE CANNABIS EN ESTACIÓN CENTRAL

PDI INCAUTA 68 KILOS DE CANNABIS EN ESTACIÓN CENTRAL

La Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la PDI de Cerrillos desarticuló una organización dedicada al tráfico de drogas en el sector conocido como “la pequeña Caracas”, en Estación Central.

La acción policial se desarrolló en dos viviendas durante la noche del miércoles, tras semanas de investigación de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte.

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Según el prefecto inspector Luis Orellana, jefe de la Región Policial Metropolitana, “estos sujetos no solamente hacían el acopio de esta sustancia ilícita, sino que ellos lo que hacían era distribuirla a distintos microtraficantes de la comuna. Para efectuar este tipo de traslado o entrega utilizaban un radiotaxi”.

Dos tenían orden de expulsión vigente

El fiscal Luis Isla explicó que la pesquisa incluyó diversas diligencias previas: “En base a eso, se solicitaron órdenes de detención y órdenes de entrada y registro que fueron ejecutadas el día de ayer”.

Durante el operativo se incautaron más de 68 kilos de cannabis sativa, equivalentes a 68.000 dosis y avaluadas en 340 millones de pesos, junto a más de 5 millones en efectivo, balanzas y tres vehículos, entre ellos el radiotaxi usado por la banda.

La policía detuvo a cinco mayores de edad. Dos chilenos y tres colombianos, “dos de ellos en situación irregular y uno con expulsión vigente y antecedentes por tráfico ilícito de drogas”, dijo Isla. Todos pasarán a control de detención este jueves.

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