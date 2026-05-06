La tos persistente no siempre es inofensiva. Cuando se prolonga en el tiempo o aparece junto a otros síntomas, podría ser señal de asma no diagnosticada, una enfermedad que muchas veces se confunde con alergias o resfríos.

En conversación con Ciudadano ADN, la broncopulmonar de la Clínica Santa María, Paulette Andino, indicó que cerca del 50% de los pacientes con asma no está diagnosticado, ya que los síntomas suelen normalizarse o atribuirse a otras causas.

Además, advierte que esta enfermedad no es exclusiva de la infancia y puede aparecer por primera vez en adultos.

Señales a las que debes estar atento

Entre los síntomas más frecuentes están la tos persistente, sensación de pecho apretado, silbidos al respirar y cansancio al realizar esfuerzos. En algunos casos son leves, lo que dificulta su detección.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el asma es una enfermedad crónica que provoca inflamación en las vías respiratorias, dificultando la respiración.

La inmunóloga de la Clínica Ciudad del Mar, Macarena Sobarzo, explica que entre un 20% y 40% de quienes tienen rinitis alérgica pueden desarrollar asma. Sin embargo, el diagnóstico requiere exámenes.

Cuándo acudir a urgencia

El asma no controlada puede derivar en crisis graves. Por ello, la urgencióloga de la Clínica Dávila Vespucio, Natalia Vidal, indica acudir de inmediato si hay:

Dificultad respiratoria severa que no mejora con reposo

Silbidos constantes al respirar (sibilancias)

Coloración azulada en labios o rostro (cianosis)

Confusión o somnolencia

Aumento de la frecuencia respiratoria o cardíaca

Detectar estas señales a tiempo es clave para evitar complicaciones graves y recibir atención médica oportuna.

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