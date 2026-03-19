Aumenta “el riesgo de accidente”: Sernac emite alerta de seguridad por falla en 3 modelos de vehículos vendidos en Chile

Esta semana, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) informó sobre una nueva alerta de seguridad que afectan a tres modelos de vehículos comercializados en Chile entre los años 2025 y 2026 por una falla.

Stellantis Chile S.A. anunció la medida para los vehículos marca Citroën de los siguientes modelos:

Spacetourer.

Jumpy.

Berlingo.

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Según lo comunicado por la empresa, los vehículos afectados presentan un defecto de producción en el cuadro de instrumentos: “Presentando una pantalla negrea en el cuadro señalado y/o radio”.

Respecto al riesgo para los consumidores, en caso de que lo anterior ocurra "las funciones como indicación de límite de velocidad, asistencia de mantenimiento de carril o el sistema avanzado de frenos de emergencia podrían no estar disponibles, aumentando el riesgo de accidente“, explicaron.

Según datos publicados por el Sernac, en total son 158 unidades las que presentan un riesgo para la seguridad de los propietarios.

¿Qué deben hacer los consumidores afectados?

En caso de tener uno de estos modelos de vehículos, hay que verificar si su VIN o el número de chasis se encuentra dentro del listado publicado por el Sernac (disponible aquí).

Si el vehículo está dentro del listado, hay que contactarse con el asesor de servicio técnico o acudir a la sucursal en donde se adquirió el vehículo. La medida tiene una duración de una hora y no tiene costo alguno para los consumidores.

A continuación, los puntos de contacto: