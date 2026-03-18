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“Se comunicó a través de diferentes medios”: Contraloría detecta gestiones de asesor de exministra Aguilera en caso “cirugía exprés”

Un informe aborda la intervención quirúrgica a la madre de la exautoridad, donde se detectaron contactos anticipados, coordinación interna y posibles irregularidades.

Martín Neut

Agencia Uno

Agencia Uno

Un informe de 32 páginas de la Contraloría reactivó la polémica por la denominadacirugía exprés” vinculada a la exministra de Salud, Ximena Aguilera, luego de constatar gestiones de su entonces jefe de asesores para facilitar la atención de su madre en el Hospital del Salvador.

El organismo instruyó un sumario administrativo tras verificar que Manuel Nájera De Ferrari, Jefe de Asesores en ese momento, “se comunicó a través de diferentes medios” con directivos del recinto el 23 de diciembre, antes del ingreso de la paciente.

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Según el documento y como consiga Bío Bío, el asesor informó la “identificación del paciente, la condición de su salud y sobre su traslado a la Unidad de Emergencia”, lo que derivó en coordinaciones internas anticipadas.

La Contraloría advierte que “no se advierten motivos que justifiquen la atención preferente de la paciente”, por lo que la situación “no se condice con el derecho a la igualdad ante la ley”.

Acusan gestiones “fuera de los protocolos”

Asimismo, se detectó que el ingreso a hospitalización “no siguió los protocolos normales” del servicio de urgencia, incluso sin contar con toda la documentación requerida.

El caso se remonta a la operación de urgencia de la madre de Aguilera, de 87 años, por una fractura de cadera, cuya rapidez generó cuestionamientos por un eventual trato privilegiado frente a otros pacientes en lista.

Desde el Ejecutivo, la exministra descartó irregularidades y afirmó: “Quiero descartar de plano que haya habido algún tipo de privilegio en la atención de urgencia de mi madre”.

En contraste, el diputado de la UDI Daniel Lilayu sostuvo que “no se trata de hechos menores ni de simples coordinaciones administrativas”, sino de gestiones “completamente fuera de los protocolos clínicos” y “sin justificación dentro del funcionamiento normal de una unidad de emergencia”.

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