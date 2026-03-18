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Matthei cuestiona al Gobierno por retiro de decretos medioambientales: “Este progreso no puede ser a costa de nuestro patrimonio natural”

La medida del Ejecutivo generó debate por resguardo de especies y ecosistemas, mientras autoridades defendieron ajustes para facilitar proyectos e infraestructura en el país.

Martín Neut

Evelyn Matthei

Evelyn Matthei / Hans Scott

La exabanderada de Chile Vamos, Evelyn Matthei (UDI), cuestionó el retiro de 43 decretos medioambientales impulsado por el Gobierno del Presidente José Antonio Kast, los que regulaban materias como parques nacionales, humedales y la protección de especies nativas.

La medida, concretada el 12 de marzo por el Ministerio de Medio Ambiente, abrió un nuevo foco de tensión política.

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A través de X, Matthei afirmó: “Chile necesita crecer y atraer grandes inversiones con agilidad, pero este progreso no puede ser a costa de nuestro patrimonio natural”.

Además, planteó que espera “alcanzar un equilibrio real, donde el desarrollo de Chile avance de la mano con la protección de nuestra fauna y medio ambiente”.

“Nos falta flexibilidad”

Desde el Ejecutivo, el ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot, defendió la decisión y apuntó a una excesiva rigidez normativa.

A nosotros nos falta flexibilidad en la protección del medio ambiente… cuando tres araucarias impiden que se construya una obra tan trascendente como un camino internacional, nos parece un exceso”, señaló a Canal 13.

El secretario de Estado agregó que el foco del Gobierno es destrabar inversiones: “Eso no es contrario al medio ambiente, no es contrario a las especies, pero sí significa tener una mayor flexibilidad”.

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