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Golpe a la TV chilena: CNTV caduca concesiones de Telecanal por no cumplir cobertura digital

El organismo resolvió por unanimidad la caducidad de siete concesiones del espacio por incumplimientos a la Ley de TV Digital y abrirá un concurso para reasignar las frecuencias.

Nelson Quiroz

Imagen referencial.

Imagen referencial. / chuchart duangdaw

El Consejo Nacional de Televisión (CNTV) resolvió por unanimidad declarar la caducidad de todas las concesiones digitales de Canal Dos S.A., empresa operadora de Telecanal, debido al incumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley de Televisión Digital.

La medida corresponde a la máxima sanción contemplada por la normativa y afecta a siete concesiones ubicadas en Arica, Iquique, Antofagasta, Chuquicamata, Copiapó, La Serena y Santiago.

Según informó el organismo, la concesionaria mantuvo inactivas sus señales secundarias en la zona norte y tampoco inició las transmisiones correspondientes a su segunda señal en Santiago, pese a que los plazos legales vencieron entre 2023 y 2024.

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El CNTV recordó que la empresa ya había sido sancionada anteriormente por los mismos hechos, recibiendo una amonestación en 2022 y una multa de 50 UTM en 2024.

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El Consejo también constató que Telecanal incumplió instrucciones emitidas tras sanciones relacionadas con retransmisiones de señales de terceros. Además, se consideró un informe de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), que detectó que la empresa no entregó oportunamente información financiera correspondiente al cuarto trimestre de 2025. Sin embargo, no se abrió un nuevo proceso sancionatorio debido a la extinción total de las concesiones.

Desde el CNTV señalaron que la decisión busca resguardar el uso eficiente del espectro radioeléctrico, considerado un bien nacional de uso público, y asegurar que las frecuencias sean utilizadas para garantizar acceso efectivo a la televisión digital terrestre.

La caducidad comenzará a regir una vez notificada formalmente la resolución a la empresa, trámite que ya fue realizado. A partir de ello, el CNTV tendrá un plazo de 30 días para abrir un concurso público que permita reasignar las frecuencias a nuevos interesados que cumplan con los requisitos legales y técnicos vigentes.

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