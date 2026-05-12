Chile aprueba nueva ley de datos personales: estas serán las nuevas obligaciones para empresas / Yana Iskayeva

Recibir llamadas comerciales sin saber de dónde obtuvieron tu información o correos promocionales de empresas desconocidas podría comenzar a cambiar en Chile.

Esto, debido a la nueva Ley de Protección de Datos Personales (Ley 21.719), que busca endurecer las reglas sobre el uso de información personal y entrará en vigencia el 1 de diciembre de 2026.

Esta medida obligará a las organizaciones a explicar con claridad para qué utilizarán la información, además de detallar dónde se almacena, quién puede acceder a ella y con qué fines se utiliza.

El incumplimiento de la ley podrá implicar sanciones económicas y también daños reputacionales, especialmente en casos de filtración o mal uso de datos personales.

“La mayoría de las empresas no está preparada”

Julio Farías, experto en tecnología y cofundador de Zerviz, valoró la iniciativa, pero advirtió que la mayoría de las empresas aún no está preparada para las nuevas exigencias.

“La mayoría de las empresas hoy no está realmente preparada. Muchas no tienen procesos claros ni responsables definidos para manejar datos personales”, explicó.

Por su parte, Consuelo Letelier, vicepresidenta legal de Talana, alertó sobre los riesgos que implica la falta de control interno de la información en las organizaciones.

“Hoy el mayor problema es cómo se gestiona la información. Bajo la nueva normativa, esto se transforma en un riesgo legal concreto”, señaló la abogada.