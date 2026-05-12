Carabineros abate a delincuente en Pudahuel: había robado camión y mantenía secuestrado al conductor

11 de noviembre de 2025/SANTIAGO Vista de las cuatro camionetas blindadas que el Gobierno de Santiago entregó a Carabineros, las cuáles están destinadas a fortalecer la seguridad en la Región Metropolitana. FOTO: HANS SCOTT/AGENCIAUNO / Hans Scott

Durante este martes, Carabineros detuvo a cuatro hombres adultos en la intersección de Camino Noviciado con Alejandro Dip, en la comuna de Pudahuel, tras un procedimiento por el robo de un camión cargado con electrodomésticos.

Según información policial, los sujetos se desplazaban en el vehículo de carga —que mantenía encargo vigente por robo— acompañado por un furgón tipo Fiorino que cumplía labores de escolta. Al percatarse de la presencia de Carabineros, el conductor de este último móvil colisionó una motocicleta institucional, provocando daños menores, sin dejar funcionarios lesionados.

Ante esta situación, el carabinero afectado utilizó su arma de servicio y efectuó disparos dirigidos al vehículo, resultando herido el conductor del furgón. El sujeto fue trasladado en un vehículo municipal hasta el SAR Noviciado, donde permanece con diagnóstico reservado y en riesgo vital.

Posteriormente, personal policial constató que al interior del furgón se encontraban retenidos el conductor del camión y su peoneta, quienes presentaban lesiones de carácter leve.

El procedimiento permitió recuperar el camión con la totalidad de su carga, además de la incautación de los vehículos utilizados por los detenidos. Las diligencias quedaron a cargo del Ministerio Público.