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VIDEO. Fernando Ortiz afronta la nueva baja que sufrió Colo Colo: “No se siente al 100%”

El DT del “Cacique” habló en la previa del crucial partido que jugarán los albos ante Coquimbo Unido por la Copa de la Liga.

Daniel Ramírez

Álvaro Choupay

Fernando Ortiz afronta la nueva baja que sufrió Colo Colo: “No se siente al 100%”

Fernando Ortiz afronta la nueva baja que sufrió Colo Colo: “No se siente al 100%” / FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

Fernando Ortiz, técnico de Colo Colo, habló este martes en el aeropuerto de Santiago antes de viajar con el plantel albo a la Cuarta Región, donde mañana enfrentarán a Coquimbo Unido por la Copa de la Liga.

“Todos los partidos son importantes. El de mañana no deja de ser tan importante como los demás. Una victoria ante Coquimbo nos clasificaría a las semifinales de la Copa de la Liga”, comentó el DT en la previa del duelo.

Uno que no estará ante los “Piratas” es el delantero Maximiliano Romero. Consultado por esta sensible baja, Ortiz comentó: “Salió con dolencias el otro día contra Deportes Concepción y no pudo recuperarse en los últimos días de trabajo. Lo que siempre digo: si un jugador no está al 100%, no va a viajar o no va a jugar”.

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Sin embargo, el entrenador argentino aseguró que lo de Romero “no es nada grave, simplemente no se siente al 100% y frente a esto siempre hay un compañero que lo puede reemplazar”.

Por último, el técnico trasandino abordó la situación de Claudio Aquino, otra de las bajas que tiene el “Cacique” para el partido de mañana. “Claudio está en plena recuperación. Se tomó unos días para que desinflame su rodilla. Hoy entrenó muy bien y el jueves, cuando volvamos a entrenar, vamos a ver cómo está”, concluyó.

El Grupo A de la Copa de la Liga tiene a Colo Colo como líder con 10 puntos. Coquimbo Unido está segundo con 8 unidades. Así las cosas, el duelo de este miércoles será crucial para ambos elencos.

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