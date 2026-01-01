Denunciarán a ministra Aguilera tras muerte de paciente postergado por cirugía express a su madre

La polémica por la cirugía exprés a la madre de la ministra de Salud, Ximena Aguilera, tomó mayor gravedad tras conocerse la muerte de un paciente cuya operación fue postergada en el Hospital El Salvador para dar prioridad a dicha intervención.

De acuerdo con antecedentes revelados por T13, la cirugía de cadera realizada el 23 de diciembre implicó aplazar a once personas que se encontraban en lista de espera.

Uno de esos pacientes falleció tres días después, luego de no ser intervenido por un cuadro abdominal grave que requería una reexploración de carácter urgente. El hospital informó que murió producto de un shock séptico.

A raíz de estos hechos, el diputado RN Andrés Celis anunció una denuncia ante la Fiscalía y la solicitud de una comisión investigadora en la Cámara, apuntando a un eventual tráfico de influencias.

“No parece ser una curiosidad o una coincidencia”

“No parece ser una curiosidad o una coincidencia, sino más bien una irregularidad, una anomalía”, afirmó, cuestionando que la madre de la ministra haya sido operada pocas horas después de su ingreso, “sin registro administrativo ni indicación de medicamentos”.

El parlamentario sostuvo que el caso debe esclarecerse por el impacto que tiene en el sistema público de salud. “Este hecho debe ser despejado, porque en nuestro país 40.000 personas mueren al año esperando ser operadas o por una cirugía pendiente”, señaló.

En paralelo, desde la UDI se ofició a la Contraloría para que revise eventuales irregularidades administrativas, mientras continúan las indagatorias sobre lo ocurrido.