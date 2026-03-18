Israel afirma haber abatido al ministro de Inteligencia de Irán Esmail Khatib

La guerra en Medio Oriente sumó este miércoles un nuevo capítulo de alta tensión, luego de que Israel Katz, ministro de Defensa de Israel, afirmara que el ejército abatió durante la noche a Esmail Khatib, ministro de Inteligencia de Irán.

Hasta ahora, las autoridades iraníes no han confirmado oficialmente esa muerte, por lo que el anuncio sigue marcado por la incertidumbre.

El nuevo episodio ocurre en medio de una escalada que ya había golpeado al corazón del aparato de seguridad iraní. En las últimas horas también se conoció la muerte de Ali Larijani, una de las figuras más influyentes del régimen, cuya caída fue confirmada por reportes internacionales y presentada como un duro golpe para la estructura de poder en Teherán.

En paralelo, Irán respondió con nuevas oleadas de ataques contra territorio israelí, ofensiva que dejó al menos dos muertos en las cercanías de Tel Aviv, según reportes coincidentes.

Israel eleva la presión sobre la cúpula iraní

La declaración israelí volvió a encender las alarmas sobre un conflicto que sigue ampliando su alcance militar y político. De acuerdo con Reuters, Israel Katz sostuvo que “Esmail Khatib fue eliminado” en el ataque nocturno, aunque esa versión todavía no cuenta con validación oficial desde Teherán.

Por su parte, la ofensiva iraní fue presentada como una represalia por la muerte de Ali Larijani, quien era considerado una pieza clave dentro del engranaje estratégico del régimen. También se informó que esos ataques alcanzaron el área de Tel Aviv y provocaron las primeras dos muertes en Israel desde el 9 de marzo.

Con este escenario, la crisis entra en una fase todavía más delicada. La sucesión de golpes contra altos dirigentes iraníes, junto con la respuesta militar de Teherán, refuerza el temor a una expansión regional del conflicto y mantiene en alerta a la comunidad internacional.