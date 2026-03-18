;

Israel afirma haber abatido al ministro de Inteligencia de Irán Esmail Khatib

En tanto, Irán ha concentrado su ofensiva en Tel Aviv, como venganza tras la muerte de Ali Larijani, una de las figuras más influyentes del régimen.

Juan Castillo

Getty Images

Getty Images

La guerra en Medio Oriente sumó este miércoles un nuevo capítulo de alta tensión, luego de que Israel Katz, ministro de Defensa de Israel, afirmara que el ejército abatió durante la noche a Esmail Khatib, ministro de Inteligencia de Irán.

Hasta ahora, las autoridades iraníes no han confirmado oficialmente esa muerte, por lo que el anuncio sigue marcado por la incertidumbre.

El nuevo episodio ocurre en medio de una escalada que ya había golpeado al corazón del aparato de seguridad iraní. En las últimas horas también se conoció la muerte de Ali Larijani, una de las figuras más influyentes del régimen, cuya caída fue confirmada por reportes internacionales y presentada como un duro golpe para la estructura de poder en Teherán.

Revisa también:

ADN

En paralelo, Irán respondió con nuevas oleadas de ataques contra territorio israelí, ofensiva que dejó al menos dos muertos en las cercanías de Tel Aviv, según reportes coincidentes.

Israel eleva la presión sobre la cúpula iraní

La declaración israelí volvió a encender las alarmas sobre un conflicto que sigue ampliando su alcance militar y político. De acuerdo con Reuters, Israel Katz sostuvo que “Esmail Khatib fue eliminado” en el ataque nocturno, aunque esa versión todavía no cuenta con validación oficial desde Teherán.

Por su parte, la ofensiva iraní fue presentada como una represalia por la muerte de Ali Larijani, quien era considerado una pieza clave dentro del engranaje estratégico del régimen. También se informó que esos ataques alcanzaron el área de Tel Aviv y provocaron las primeras dos muertes en Israel desde el 9 de marzo.

Con este escenario, la crisis entra en una fase todavía más delicada. La sucesión de golpes contra altos dirigentes iraníes, junto con la respuesta militar de Teherán, refuerza el temor a una expansión regional del conflicto y mantiene en alerta a la comunidad internacional.

Contenido patrocinado

El país que logró despegar apostando por algo que Chile aún no prioriza: brecha preocupante

El país que logró despegar apostando por algo que Chile aún no prioriza: brecha preocupante

SOAP 2026: Por qué este seguro es más que un trámite obligatorio para sacar el permiso de circulación

SOAP 2026: Por qué este seguro es más que un trámite obligatorio para sacar el permiso de circulación

&#039;K-Pop Demon Hunters&#039; hace historia en los Premios Oscar 2026

'K-Pop Demon Hunters' hace historia en los Premios Oscar 2026

El emotivo reencuentro de Manuel García con Lollapalooza Chile: Con tributo a Víctor Jara y sorpresa con Fernando Ubiergo

El emotivo reencuentro de Manuel García con Lollapalooza Chile: Con tributo a Víctor Jara y sorpresa con Fernando Ubiergo

¿Quién es Vanessa Chávez? La creadora de contenido erótico involucrada en la querella por presunta estafa millonaria contra Pailita

¿Quién es Vanessa Chávez? La creadora de contenido erótico involucrada en la querella por presunta estafa millonaria contra Pailita

Cómo Bono salvó “With or Without You” y convirtió el tema en el mayor clásico de U2

Cómo Bono salvó “With or Without You” y convirtió el tema en el mayor clásico de U2

Stefan Kramer regresa a Gran Arena Monticello: cuándo y cómo comprar entradas

Stefan Kramer regresa a Gran Arena Monticello: cuándo y cómo comprar entradas

Ojos oscuros y difuminados: la tendencia de maquillaje que vuelve a las pasarelas

Ojos oscuros y difuminados: la tendencia de maquillaje que vuelve a las pasarelas

Rostro de TVN aclara su situación tras mediático quiebre: &#039;Tengo quien me haga la revisión técnica&#039;

Rostro de TVN aclara su situación tras mediático quiebre: 'Tengo quien me haga la revisión técnica'

El regreso de Betty desde Cartagena cumple 25 años: El capítulo que cambió la historia de la TV latinoamericana

El regreso de Betty desde Cartagena cumple 25 años: El capítulo que cambió la historia de la TV latinoamericana

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad