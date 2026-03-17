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Israel asegura haber matado a Ali Larijaní, la figura iraní de mayor rango tras la muerte de Jameneí

El ministro de Defensa israelí también dio a conocer el deceso de Gholamreza Soleimani, jefe de la fuerza paramilitar Basij, uno de los principales aparatos de control interno y represión del régimen.

Juan Castillo

Getty Images

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La guerra entre Israel e Irán sumó este martes una nueva escalada, luego de que el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, asegurara que el Ejército mató a Ali Larijaní, considerado por medios y autoridades israelíes como una de las figuras más influyentes del poder iraní tras la muerte del líder supremo Alí Jameneí.

Junto con ello, el Gobierno israelí también dio por muerto a Gholamreza Soleimani, jefe de la fuerza paramilitar Basij, uno de los principales aparatos de control interno y represión del régimen.

La declaración marca un nuevo salto en la ofensiva de asesinatos selectivos impulsada por Israel en territorio iraní. Sin embargo, el dato sigue bajo observación internacional, porque aunque Katz dio por muertos a ambos dirigentes, la situación de Larijaní había sido reportada horas antes como incierta por funcionarios israelíes, mientras Irán aún no confirma oficialmente esas muertes.

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Según el mensaje del ministro israelí, el ataque formó parte de una ola de bombardeos nocturnos contra objetivos de alto valor político y militar. En ese contexto, Katz afirmó: “El ejército israelí continúa operando en Irán con gran intensidad, atacando objetivos del régimen, suprimiendo la capacidad de lanzamiento de misiles y destruyendo infraestructura estratégica clave en todos los ámbitos”.

La eventual muerte de Larijaní tendría un peso especialmente sensible ya que, de confirmarse, sería el funcionario iraní de más alto rango abatido desde la muerte de Jameneí al inicio de la guerra, lo que convertiría este episodio en uno de los golpes más profundos al aparato político y de seguridad de Teherán. En paralelo, la muerte de Soleimani apuntaría directamente a una estructura clave del control interno iraní.

Por ahora, el conflicto sigue ampliando su radio de impacto. Mientras Israel anunció estas muertes, Teherán mantenía ataques contra vecinos del Golfo, en un escenario que sigue presionando los precios de la energía y elevando la tensión regional.

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