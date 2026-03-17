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Javier Milei concreta salida de Argentina de la OMS y defiende mayor “soberanía sanitaria”

La decisión ha generado cuestionamientos en sectores expertos, que advierten posibles efectos negativos.

Javiera Rivera

Getty Javier Milei concreta salida de Argentina de la OMS y defiende mayor “soberanía sanitaria”

Getty Javier Milei concreta salida de Argentina de la OMS y defiende mayor “soberanía sanitaria”

El gobierno de Argentina oficializó este martes su retiro de la Organización Mundial de la Salud, medida que sigue el camino adoptado previamente por Estados Unidos a comienzos de este año.

El anuncio fue realizado por el canciller Pablo Quirno, quien explicó que la salida se concretó tras cumplirse un año desde la notificación formal a la Organización de las Naciones Unidas.

Desde el Ejecutivo liderado por Javier Milei ya habían manifestado su intención de abandonar la entidad, argumentando diferencias en la gestión sanitaria durante la pandemia de Covid-19 y defendiendo una mayor autonomía en la toma de decisiones.

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Pese a la salida, el gobierno argentino aseguró que continuará participando en instancias de cooperación internacional en salud mediante acuerdos bilaterales y espacios regionales, enfatizando su intención de resguardar la soberanía en políticas sanitarias.

La decisión ha generado cuestionamientos en sectores expertos, que advierten posibles efectos negativos en la coordinación internacional y en el acceso a redes de colaboración en materia de salud pública.

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