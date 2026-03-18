Uno de los sueños del hincha de Colo Colo es la remodelación del Estadio Monumental, que hace años se ha ido quedando atrás en cuanto a sus servicios y también en temas de capacidad.

De hecho, la reforma al recinto de Macul fue uno de los lemas más importantes que se trataron en el centenario de los albos el año pasado. Incluso el propio presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, presentó una maqueta de lo que planean para su nueva casa.

Pero, con el paso de los meses, esta euforia se fue disipando. Sin embargo, eso no quiere decir que no haya habido avances, tal como lo señala Edmundo Valladares, mandamás del Club Social y Deportivo Colo Colo y miembro de la comisión estadio, quien entregó más detalles en conversación con Los Tenores de la Tarde.

“Se ha hecho un trabajo silencioso, han habido varias reuniones de manera reservada. La idea es que los anuncios que se puedan hacer sean con hechos concretos, no cometer errores del pasado e informar lo que se vaya concretando”, afirmó el extimonel de Blanco y Negro.

“Lo que puedo decir es que prontamente habrá novedades importantes. De nuestra parte como club, estamos muy satisfechos de poder ayudar a que se reactivara la comisión estadio y, cuando tengamos confirmaciones respecto a los avances, se darán a conocer”, agregó el dirigente.

Es más, fue el propio Aníbal Mosa quien, antes del duelo ante Huachipato el lunes, confirmó que han tenido reuniones con agencias para conseguir un buen patrocinio de naming rights, emulando la fórmula que utilizó Universidad Católica con el Claro Arena.