Verón se viste de inglés para la película de ‘Peaky Blinders’ y apunta contra la AFA: “El único que se le planta a la mafia”

Estamos ad portas del tan esperado estreno de Peaky Blinders: El hombre inmortal en Netflix y las expectativas están por lo más alto.

La aclamada serie ha trascendido durante los últimos años y llegará a su fin, tal y como la conocemos, con esta película. Es por eso que desde ‘La Gran N’ han puesto énfasis en su promoción.

Bajo este escenario, la división argentina de la plataforma publicó un llamativo video con Juan Sebastián Verón que no dejó indiferente a nadie. Y es que además de centrarse en el filme, hubo dardos contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

El presidente de Estudiantes de La Plata, coqueteando de una forma hilarante con aquellos que lo tildan de inglés, se vistió como un Peaky Blinders, rescatando la esencia del estilo inconfundible de la mafia de Birmingham, Inglaterra.

La producción, de más de un minuto, muestra a ‘La Brujita’ en un café/pub, luciendo traje y boina, mientras comensales lo confunden con Tommy Shelby, llevando a declaraciones que pueden llegar a ser confusas por su doble interpretación

“Parece que su hijo, el más grande, está siguiendo sus pasos”, dice una de las mujeres presente en el lugar, aludiendo tanto a Duke Shelby en la película como a Deian Verón, hijo del exfutbolista.

Posterior a eso el video comienza a adentrarse en terreno más directo y polémico con un diálogo entre dos hombres que hacen referencia al castigo que recibió Verón por parte de la AFA tras el icónico pasillo de espaldas a Rosario Central.

“¿No estaba exiliado?“, pregunta uno, a lo que otro responde: ”Seis meses. Hoy es el único que se le planta a la mafia“, soltando un dardo contra Claudio ‘Chiqui’ Tapia y el círculo de poder en la Asociación.

Un mal entendido, ¿No?

Luego de que otra persona en el local ponga paños fríos con su intervención: “Pero no, mucha gente dice que es puro humo este inglés”, llegó la intervención directa del exjugador del Manchester United.

Rompe el silencio incómodo con un golpe sobre la mesa: “Escuchame una cosa, no digas mucha gente porque acá la gente no está, lo estás diciendo vos”.​

Con evidente nerviosismo le tiene que aclarar que estaban hablando de Tommy Shelby y los Peaky blinders, a lo que Juan Sebastián responde: “Ah, perdona. Sí, la peli de Peaky Blinders se viene con todo”.

Allí, el resto finalmente puede hablar libremente y con mayor confianza, hasta que alguien suelta: “La banda está en crisis”, provocando otra reacción del ídolo ‘Pincharrata’: “Uf, qué crisis. Una crisis bárbara”, volviendo al terreno crítico con la AFA.

Cuando los presentes intentan nuevamente poner paños fríos, remata con ironía: “No, para, para, para, para. ¿Sabes lo que pasa? Que dicen que Tommy Shelby es un mito, y el que piensa que es un mito es un estúpi...“.

Justo en ese momento es interrumpido por una explosión que corta el video para darle paso a un avance de Peaky Blinders: El hombre inmortal que llegará este viernes 20 de marzo a Netflix.