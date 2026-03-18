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Arturo Vidal enciende las alarmas en Colo Colo

El volante de los albos es duda para enfrentar a Coquimbo Unido en el debut por la Copa de la Liga. Javier Méndez también corre riesgo de perderse el partido.

Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

Arturo Vidal encendió las alarmas en Colo Colo de cara a su estreno en la Copa de la Liga 2026, donde los albos se medirán frente a Coquimbo Unido el próximo sábado desde las 18:00 horas en el Estadio Monumental.

Según información de ADN Deportes, el “King” no entrenó con normalidad este miércoles y es duda para el duelo ante los “Piratas”. ¿La razón? El volante de 38 años presenta un cuadro viral que le impidió completar la jornada en Macul.

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La presencia del mediocampista este fin de semana dependerá de su evolución en los próximos días. De todas formas, el técnico Fernando Ortiz planeaba darle descanso y no lo tenía considerado como titular para enfrentar al campeón del fútbol chileno.

De no llegar al duelo contra Coquimbo Unido, Vidal podría reaparecer para el partido contra Deportes Concepción el martes 24 o frente a Huachipato el miércoles 1 de abril, ambos por la Copa de la Liga.

Otro jugador preocupa a Colo Colo

Ante la baja de Vidal, el principal apuntado para suplir su ausencia era Javier Mendez. Sin embargo, el defensor uruguayo también encendió la preocupación en el cuerpo médico del “Cacique”.

Según supo ADN Deportes, el excentral de Peñarol acudió a la Clínica Meds acompañado del kinesiólogo de los albos, Wilson Ferrada, para someterse a exámenes preventivos por una posible dolencia que podría dejarlo fuera del duelo ante Coquimbo.

Un escenario que complica aún más el presente del zaguero charrúa, quien aún no ha sido titular en encuentros oficiales esta temporada y apenas ha sumado un par de minutos en la Liga de Primera.

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