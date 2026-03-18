La Primera B 2026 lleva varias fechas disputadas y un tema que sigue generando debate es la necesidad de implementar el VAR. De hecho, son varios los clubes, jugadores, técnicos y dirigentes que han exigido la incorporación del videoarbitraje en la categoría.

Al respecto, el árbitro chileno Cristián Garay conversó con Los Tenores de ADN y se manifestó a favor de la aplicación de la herramienta en la división: “Yo creo que debemos acercarnos hacia allá, tratar de compararnos con las ligas que tenemos alrededor en Sudamérica, por lo menos con la brasileña, entendiendo que ellos son más grandes, tienen mayores recursos y tienen VAR en todas sus series".

“Sería lo ideal. Obviamente que para nosotros como árbitros tener la ayuda del VAR es positivo, porque queremos hacer todo perfecto. Van a haber situaciones que no vamos a poder controlar y con el VAR tenemos la oportunidad de poder buscar esa solución y encontrar la decisión correcta", agregó.

En esa línea, remarcó que “claramente es positivo, ojalá que se pueda concretar, pero si no, nosotros tenemos que seguir trabajando para disminuir esos errores y aumentar nuestros aciertos”.

“Por lo menos Roberto (Tobar) con su comisión están trabajando fuertemente en eso. Tenemos clases prácticas donde Roberto logró identificar cuáles son los puntos claves donde los árbitros estábamos un poco más débiles. Así como lo hacen los jugadores y los equipos que entrenan para ganar, nosotros también entrenamos para hacer la mejor labor posible", complementó.

Una de las alternativas que se ha propuesto para implementar en la Primera B es el Football Video Support (FVS), un sistema más sencillo que el VAR y que fue utilizado recientemente en el Mundial Sub 20 de Chile 2025.

Sobre esto, Garay comentó: “Yo no tengo experiencia con el Video Support. Eso se aplicó en el Mundial Sub 20 y Sub 17 donde fue Fernando Vejar. Él nos contó que son situaciones donde los técnicos piden revisión como lo hacen en la NBA, donde puede acertar o no. Claramente puede ser una alternativa".

“Si tú analizas los partidos, las situaciones polémicas o críticas que ocurren durante el juego deben ser unas dos o tres como máximo, que son las situaciones más críticas dentro del área o una posible tarjeta roja. Creo que siempre sería positivo tener un Video Support, ya sea el VAR tradicional o el Video Support de los técnicos. Todo eso suma para poder ir mejorando y tener mejores decisiones, que es lo importante", sentenció.