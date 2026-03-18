Confusión total: club europeo celebra la citación a La Roja de un jugador que no está en la nómina de Córdova

Los próximos viernes 27 de marzo y lunes 30, la selección chilena será parte del FIFA Series en Nueva Zelanda, donde se medirá ante el conjunto local y Cabo Verde en partidos amistosos.

Para estos duelos ante combinados nacionales mundialistas, Nicolás Córdova ya entregó su nómina de jugadores, con varias sorpresas y otros que repiten del proceso que viene trabajando con él desde La Roja Sub 20.

Uno de esos jóvenes que quedó fuera de la convocatoria fue Matías Pérez, defensor de Lecce de Italia, o eso es lo que se indicaba en la citación publicada en redes sociales.

La confusión nace a partir de un post de la escuadra de la Serie A en su cuenta de X (antes Twitter), en la cual felicitan a sus futbolistas que fueron llamados para representar a su país, donde se mencionaba al defensor ex Curicó Unido.

Si bien el zaguero de 20 años solo ha jugado 30 minutos desde su arribo al club a mediados de 2025, sí ha sido un habitual en las selecciones juveniles que comanda Nicolás Córdova. De hecho, fue titular en el Mundial Sub 20 que se jugó en nuestro país.

Ahora habrá que esperar para saber si finalmente Pérez será considerado para los amistosos de la selección chilena o si todo se trata de un malentendido por parte del Lecce.