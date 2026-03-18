Betsy Camino dejó calladito a Vasco Moulian en “Fiebre de Baile” tras feroz parada de carros: “Tengo las lucas para tunearme”

La noche del martes, Betsy Camino no solo brilló en la pista de Fiebre de Baile, sino que además marcó uno de los momentos más comentados del programa, a la altura de la expulsión de Junior Playboy.

La cubana, que obtuvo tres calificaciones 10 con una coreografía inspirada en la película Coco, aprovechó para soltar un fuerte descargo en la pantalla de Canal 13.

Tras su presentación, la participante pidió la palabra para dirigirse directamente a Vasco Moulian, a raíz de comentarios previos relacionados con su peso.

“Vi en varios programas que usted habló de mi cuerpo (...) Hay ciertas cosas, en verdad, mi querido Vasco, que no se hablan”, señaló frente al jurado y al resto del estudio.

“Tengo las lucas para ponerme en un quirófano y tunearme de arriba a abajo. Hay mucha más historia detrás de los cuerpos (...) Si usted me quiere dar un consejo, sea de lo que sea, yo soy una mujer muy abierta", fue parte de lo que planteó.

En su intervención, Betsy Camino también reveló parte de su situación personal y explicó que enfrenta un tratamiento médico. “Yo no menstruo, no ovulo”, expresó, antes de detallar una serie de efectos físicos que, según indicó, han afectado su cuerpo en este proceso.

“No sabía su historia y le pido las disculpas del caso”, admitió el jurado.

Pero la tensión no terminó ahí. Camino también arremetió contra Jorge Trujillo, periodista e influencer presente entre el público, a quien acusó de actuar con doble discurso.

En medio de ese cruce, lanzó una frase que encendió aún más el ambiente: “Súbete la polera y déjame ver tu six-pack, para que tú me mandes a bajar de peso”. Diana Bolocco fue la encargada de calmar la situación.