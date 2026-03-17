“No lo debo hacer...”: Esta fue la importante petición que realizó Don Francisco al Presidente José Antonio Kast
Mario Kreutzberger aprovechó su entrevista en “Las Caras de la Moneda” para plantear una necesidad clave.
El lunes por la noche Don Francisco entrevistó al presidente José Antonio Kast en el programa de Canal 13 Las Caras de la Moneda.
Durante una extensa conversación, se tocaron varios temas país, pero uno de los puntos que despertó mayor interés tuvo directa relación con Mario Kreutzberger.
El histórico animador de Sábado Gigante se tomó un momento durante el diálogo para realizar una especial petición al mandatario, que recién comienza su periodo de cuatro años.
“Señor presidente, yo tengo una responsabilidad al hacer estos programas. Esto que voy a hacer hoy día no lo he hecho nunca, pero lo voy a hacer por una razón: porque este es mi último programa de Las Caras de la Moneda”, comenzó.
“Como tengo una responsabilidad, quiero hacer una petición y digo que esto no lo debo hacer yo, porque soy solamente el animador que debe hacerle preguntas (...) pero, me han dicho que si esto lo presenta el Presidente de la República, podría ser rápidamente una realidad”, continuó.
“Estamos cumpliendo 48 años con la Teletón y yo creo que merece tener su día fijo en el calendario. Nuestra idea es que el primer sábado de noviembre sea el Día de la Teletón y la Solidaridad”, detalló el conductor.
Otro punto clave sería que en la jornada siguiente se instale el Día de la Familia “y que ese fin de semana pudiera ser nuestro Día de Acción de Gracias, en el sentido de que todos nos pudiéramos reunir, no importa la opinión política, la religión, si somos chilenos o extranjeros”, describió Don Francisco.
“Trato hecho”, se escuchó decir a Kast. “Para mí es un honor que yo pueda concretar ese sueño y estoy seguro de que va a ser un proyecto unánime”, estimó.
