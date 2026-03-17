"No lo debo hacer...": Esta fue la importante petición que realizó Don Francisco al Presidente José Antonio Kast

Mario Kreutzberger aprovechó su entrevista en “Las Caras de la Moneda” para plantear una necesidad clave.

Javier Méndez

El lunes por la noche Don Francisco entrevistó al presidente José Antonio Kast en el programa de Canal 13 Las Caras de la Moneda.

Durante una extensa conversación, se tocaron varios temas país, pero uno de los puntos que despertó mayor interés tuvo directa relación con Mario Kreutzberger.

El histórico animador de Sábado Gigante se tomó un momento durante el diálogo para realizar una especial petición al mandatario, que recién comienza su periodo de cuatro años.

Revisa también:

ADN

“Señor presidente, yo tengo una responsabilidad al hacer estos programas. Esto que voy a hacer hoy día no lo he hecho nunca, pero lo voy a hacer por una razón: porque este es mi último programa de Las Caras de la Moneda”, comenzó.

“Como tengo una responsabilidad, quiero hacer una petición y digo que esto no lo debo hacer yo, porque soy solamente el animador que debe hacerle preguntas (...) pero, me han dicho que si esto lo presenta el Presidente de la República, podría ser rápidamente una realidad”, continuó.

Estamos cumpliendo 48 años con la Teletón y yo creo que merece tener su día fijo en el calendario. Nuestra idea es que el primer sábado de noviembre sea el Día de la Teletón y la Solidaridad”, detalló el conductor.

Otro punto clave sería que en la jornada siguiente se instale el Día de la Familia “y que ese fin de semana pudiera ser nuestro Día de Acción de Gracias, en el sentido de que todos nos pudiéramos reunir, no importa la opinión política, la religión, si somos chilenos o extranjeros”, describió Don Francisco.

“Trato hecho”, se escuchó decir a Kast. “Para mí es un honor que yo pueda concretar ese sueño y estoy seguro de que va a ser un proyecto unánime”, estimó.

Revisa el momento a continuación:

El país que logró despegar apostando por algo que Chile aún no prioriza: brecha preocupante

El país que logró despegar apostando por algo que Chile aún no prioriza: brecha preocupante

SOAP 2026: Por qué este seguro es más que un trámite obligatorio para sacar el permiso de circulación

SOAP 2026: Por qué este seguro es más que un trámite obligatorio para sacar el permiso de circulación

&#039;K-Pop Demon Hunters&#039; hace historia en los Premios Oscar 2026

'K-Pop Demon Hunters' hace historia en los Premios Oscar 2026

El emotivo reencuentro de Manuel García con Lollapalooza Chile: Con tributo a Víctor Jara y sorpresa con Fernando Ubiergo

El emotivo reencuentro de Manuel García con Lollapalooza Chile: Con tributo a Víctor Jara y sorpresa con Fernando Ubiergo

¿Quién es Vanessa Chávez? La creadora de contenido erótico involucrada en la querella por presunta estafa millonaria contra Pailita

¿Quién es Vanessa Chávez? La creadora de contenido erótico involucrada en la querella por presunta estafa millonaria contra Pailita

Cómo Bono salvó “With or Without You” y convirtió el tema en el mayor clásico de U2

Cómo Bono salvó “With or Without You” y convirtió el tema en el mayor clásico de U2

Stefan Kramer regresa a Gran Arena Monticello: cuándo y cómo comprar entradas

Stefan Kramer regresa a Gran Arena Monticello: cuándo y cómo comprar entradas

Ojos oscuros y difuminados: la tendencia de maquillaje que vuelve a las pasarelas

Ojos oscuros y difuminados: la tendencia de maquillaje que vuelve a las pasarelas

Rostro de TVN aclara su situación tras mediático quiebre: &#039;Tengo quien me haga la revisión técnica&#039;

Rostro de TVN aclara su situación tras mediático quiebre: 'Tengo quien me haga la revisión técnica'

El regreso de Betty desde Cartagena cumple 25 años: El capítulo que cambió la historia de la TV latinoamericana

El regreso de Betty desde Cartagena cumple 25 años: El capítulo que cambió la historia de la TV latinoamericana

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad