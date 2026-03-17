;

Revelan motivo de ausencia de reconocido rostro de Canal 13 tras conflicto con Pamela Díaz

Gissella Gallardo se ausentó este lunes de la emisión del programa “Hay que Decirlo”.

Nicolás Lara Córdova

Revelan motivo de ausencia de reconocido rostro de Canal 13 tras conflicto con Pamela Díaz

Este lunes, se vivió un tenso momento en el programa Hay que Decirlo de Canal 13. Pamela Díaz criticó duramente a Gissella Gallardo quien se ausentó del programa por motivos desconocidos.

Hace unos días, Gallardo le advirtió a Díaz, a pedido de Marité Matus, que no defendiera a Camilo Huerta, producto de la presunta infidelidad con Trinidad Neira, su hija.

Revisa también:

ADN

En esta oportunidad la mamá de ‘Trini’ Neira deslizó la razón de la ausencia de Gissella Gallardo del episodio de este lunes.

“Hoy no se tomó el día libre, mi canal le dio el día libre. Para que no me echen la culpa, porque de todos lados me preguntaron por qué Gissella no viene. En ningún momento nadie te va a echar, solo tienes que dar la cara”, comentó la ‘Fiera’.

Según información entregada por el sitio Página 7, el verdadero motivo de la ausencia de Gissella Gallardo se debió a una decisión tomada por Canal 13.

En concreto, dicha decisión se habría tomado para no exponer a Para que no me echen la culpa, porque de todos lados me preguntaron por qué Gissella no viene. En ningún momento nadie te va a echar, solo tienes que dar la cara

Contenido patrocinado

El país que logró despegar apostando por algo que Chile aún no prioriza: brecha preocupante

El país que logró despegar apostando por algo que Chile aún no prioriza: brecha preocupante

SOAP 2026: Por qué este seguro es más que un trámite obligatorio para sacar el permiso de circulación

SOAP 2026: Por qué este seguro es más que un trámite obligatorio para sacar el permiso de circulación

&#039;K-Pop Demon Hunters&#039; hace historia en los Premios Oscar 2026

'K-Pop Demon Hunters' hace historia en los Premios Oscar 2026

El emotivo reencuentro de Manuel García con Lollapalooza Chile: Con tributo a Víctor Jara y sorpresa con Fernando Ubiergo

El emotivo reencuentro de Manuel García con Lollapalooza Chile: Con tributo a Víctor Jara y sorpresa con Fernando Ubiergo

¿Quién es Vanessa Chávez? La creadora de contenido erótico involucrada en la querella por presunta estafa millonaria contra Pailita

¿Quién es Vanessa Chávez? La creadora de contenido erótico involucrada en la querella por presunta estafa millonaria contra Pailita

Cómo Bono salvó “With or Without You” y convirtió el tema en el mayor clásico de U2

Cómo Bono salvó “With or Without You” y convirtió el tema en el mayor clásico de U2

Stefan Kramer regresa a Gran Arena Monticello: cuándo y cómo comprar entradas

Stefan Kramer regresa a Gran Arena Monticello: cuándo y cómo comprar entradas

Ojos oscuros y difuminados: la tendencia de maquillaje que vuelve a las pasarelas

Ojos oscuros y difuminados: la tendencia de maquillaje que vuelve a las pasarelas

Rostro de TVN aclara su situación tras mediático quiebre: &#039;Tengo quien me haga la revisión técnica&#039;

Rostro de TVN aclara su situación tras mediático quiebre: 'Tengo quien me haga la revisión técnica'

El regreso de Betty desde Cartagena cumple 25 años: El capítulo que cambió la historia de la TV latinoamericana

El regreso de Betty desde Cartagena cumple 25 años: El capítulo que cambió la historia de la TV latinoamericana

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad