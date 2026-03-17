Revelan motivo de ausencia de reconocido rostro de Canal 13 tras conflicto con Pamela Díaz

Este lunes, se vivió un tenso momento en el programa Hay que Decirlo de Canal 13. Pamela Díaz criticó duramente a Gissella Gallardo quien se ausentó del programa por motivos desconocidos.

Hace unos días, Gallardo le advirtió a Díaz, a pedido de Marité Matus, que no defendiera a Camilo Huerta, producto de la presunta infidelidad con Trinidad Neira, su hija.

En esta oportunidad la mamá de ‘Trini’ Neira deslizó la razón de la ausencia de Gissella Gallardo del episodio de este lunes.

“Hoy no se tomó el día libre, mi canal le dio el día libre. Para que no me echen la culpa, porque de todos lados me preguntaron por qué Gissella no viene. En ningún momento nadie te va a echar, solo tienes que dar la cara”, comentó la ‘Fiera’.

Según información entregada por el sitio Página 7, el verdadero motivo de la ausencia de Gissella Gallardo se debió a una decisión tomada por Canal 13.

En concreto, dicha decisión se habría tomado para no exponer a Para que no me echen la culpa, porque de todos lados me preguntaron por qué Gissella no viene. En ningún momento nadie te va a echar, solo tienes que dar la cara