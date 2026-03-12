Trini Neira critica a Marité Matus tras dura acusación en su contra: “Todo el mundo tiene problemas con ella”

Este jueves, Trinidad Neira, hija de Pamela Díaz y Manuel Neira, utilizó sus redes sociales para aclarar una polémica que la tiene como protagonista.

Hace unos días, Marité Matus reveló tener conversaciones de su por entonces marido, Camilo Huerta, con la hija de la panelista del programa Hay que decirlo, en la que habría una presunta infidelidad.

A través de una transmisión en vivo a través de Instagram, Trini Neira aclaró la situación y criticó a Marité Matus.

“A mi me da lo mismo, estoy segura que ella (Marité) estaba buscando pantalla. Perro que ladra no muerde. Si tanto tiene pantallazos ¿por qué no los ha mostrado? Yo le dije a mi mamá que vaya al programa y los mostrara, porque no hay nada. Está loca, es una insegura", comenzó comentando la hija de Pamela Díaz.

“Me han dicho que casi todo el mundo tiene problemas con ella (Marité) o que ha tenido problemas hasta con sus amigas. Yo nunca he tenido ni un problema con mis amigas”, dijo la hija de Pamela Díaz.

‘Trini’ Neira agregó que: “A lo más he tenido problemas con mi expareja (Bimza) que entre comillas tampoco fue problema, que solamente fue la exposición, lo del (Polimá) Westcoast que lo inventaron ustedes”

La hija de Manuel Neira también aclaró que ella nunca ha estado metida en polémicas y mencionó que desde hace tres meses está soltera.