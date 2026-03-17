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Gonzalo Valenzuela confiesa el motivo clave detrás de su quiebre con Kika Silva: “Nos dimos cuenta de...”

“Cuesta separarse, si al final se rompe una ilusión”, sostuvo el actor.

Sebastián Escares

Gonzalo Valenzuela confiesa el motivo clave detrás de su quiebre con Kika Silva: “Nos dimos cuenta de...”

Fue a fines de enero que se confirmó la separación entre Gonzalo Valenzuela y Kika Silva. De hecho, la misma pareja dio a conocer por medio de redes sociales sobre el término de su matrimonio.

“Hemos decidido tomar caminos separados y no seguir como pareja”, anunciaron ambos en una publicación compartida en Instagram.

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Sin embargo, algo que siempre quedó dando vueltas y que nunca se supo con certeza, fue la razón detrás del quiebre. Ahora, a más de un mes de la separación, el actor rompió el silencio y contó lo que motivó el fin de su matrimonio.

La confesión de Gonzalo Valenzuela

En conversación con el podcast Mamá por siempre, conducido por María Luisa Godoy, el artista se refirió por primera vez sin filtros al término de su relación con Kika Silva.

“Cuesta separarse, si al final se rompe una ilusión”, partió mencionando el actor en el espacio. Sin embargo, Valenzuela confesó que funcionaban mejor desde otro tipo de vínculo.

En ese sentido, el artista confesó que “nos dimos cuenta de que podemos ser mucho mejores amigos que pareja”.

“La verdad hay que ser coherente, responsable, honesto y aceptar. Sí, era una ilusión, nunca me había casado, nos conocimos, nos enamoramos y al año estábamos casados; va pasando y dices ‘ojo, queremos lo mejor para el otro’”, reconoció.

En medio de la conversación, el actor recordó: “Me van a retar, pero la Kika me dijo: ‘Cachai que tú eres un cacho, tienes tres hijos y dos exmujeres’”. Ante ello, Valenzuela le respondió que “yo creo que tú eres más cacho porque quieres tener hijos y yo estoy por cumplir 50, dime ahora quién es el cacho”.

“La adoro con todo mi corazón, y por eso nos podemos llevar bien y cagarnos de la risa”, sentenció.

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