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Presidente Kast sobre proyecto de Sala Cuna: “Va a salir cuando recuperemos cierto grado de estabilidad económica”

El Mandatario afirmó que existe disposición para impulsar la iniciativa y recalcó que esta no debe generar “más costos al que da trabajo”.

Ruth Cárcamo

Agencia UNO

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El Presidente José Antonio Kast abordó la opción de retomar el proyecto de Sala Cuna Universal, señalando que hay disposición para avanzar con la medida, aunque precisó que esto dependerá de las condiciones del país.

“Para nosotros el tema de la Sala Cuna es fundamental, pero los números tienen que estar bien hechos, y no puede presionarse al Parlamento en los últimos meses, cuando además no han estado bien planteadas las cifras del déficit fiscal”, dijo en el programa ‘Las Caras de La Moneda’ de Canal 13.

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En esa línea, el Mandatario indicó que el proyecto “va a salir cuando recuperemos cierto grado de estabilidad económica para mantenerlo en el tiempo y vamos a ir dando señales”.

Por último, el Presidente José Antonio Kast señaló que la medida no debe generar inconvenientes para el empleador: “Cuando hagamos la Sala Cuna, tiene que ser una Sala Cuna que tiene que ser universal, y no generándole más costos al que da trabajo”.

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