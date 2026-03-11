Nueva presidenta del Senado fija meta de 90 días para aprobar sala cuna y anuncia revisión en proyecto de conmutación de penas

La nueva presidenta del Senado, Paulina Núñez, dio a conocer las prioridades legislativas que buscará impulsar durante su gestión al frente de la Cámara Alta, destacando el avance del proyecto de ley de sala cuna y medidas vinculadas a seguridad.

Tras asumir el cargo, la parlamentaria aseguró que la iniciativa de sala cuna universal será uno de los focos principales y planteó un plazo acotado para su despacho.

“Tenemos un compromiso para que en 90 días tengamos esto como ley, que dejemos de discutir y que lo saquemos de una vez”, afirmó en conversación con CNN.

En esa línea, sostuvo que buscará acelerar su tramitación en el Senado. “Haré todo el esfuerzo como presidenta del Senado para que esté en el primer lugar de la tabla, en cada sesión hasta que lo despachemos”, indicó.

“No hay excusa para no avanzar”

Respecto al proyecto de conmutación de penas, Núñez descartó que avance en los términos en que fue presentado. “No va a ser ley el proyecto como está, no lo vamos a despachar así”, afirmó, calificándolo además como un “error político”.

La senadora también reconoció que la discusión surgió ante la intención de legislar para personas que cumplen condena en el penal de Punta Peuco.

Además, en el contexto del actual escenario político y la conducción del gobierno de José Antonio Kast, sostuvo que “no hay excusa para no avanzar con celeridad” en la agenda legislativa.