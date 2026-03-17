“No tengo pensado modificar la forma en que me comunico; antes de censurarme o editar mi contenido, prefiero salir de los programas”

Danilo 21 reapareció este martes para dar su versión de los hechos sobre la pelea vivida en Primer Plano.

Nicolás Lara Córdova

Este martes se dio a conocer una nueva polémica en la televisión. Hugo Valencia reveló a través de sus redes sociales una discusión que se dio en Primer Plano entre Cecilia Gutiérrez, Pablo Candia y Danilo 21.

En dicha discusión, la periodista le habría dicho al creador de contenidos que debían existir códigos entre compañeros de trabajo luego de que este entregara información en el podcast Noche de Pirañas.

A esta discusión se sumó Pablo Candia, quien le recriminó lo mismo a Danilo 21 y, además, posteriormente confirmó que trató de “seboso” al creador de contenidos en unos mensajes enviados a Vasco Moulian.

En una nueva emisión de Que Te Lo Digo, el periodista Sergio Rojas le preguntó a Danilo 21 sobre lo ocurrido en la reunión de pauta de Primer Plano.

“Lo que les puedo decir es que no tengo pensado modificar la forma en que me comunico en mis redes sociales, en mi podcast, o cortar clips, o editar clips o censurar gente porque eso moleste o incomode a mis compañeros. No tengo pensado hacerlo”, comentó a través de un audio el creador de contenidos.

Antes de que censurarme o censurar mi contenido, prefiero salir de los programas. Es de conocimiento público que no cuento con tanto apoyo en el canal, yo voy a seguir adelante”, adelantó Danilo 21.

Sobre el video que publicó Hugo Valencia, Danilo 21 indicó que se dijeron muchas mentiras y que tuvo que salir a desmentirlas.

“Habían mentiras como que dijeron que yo lloré. Esta vez no lloré. Tengo testigos de eso. También dijeron que maltraté a la Cecilia y que supuestamente dije que me la voy a cagar y eso tampoco lo dije, no sé que escucharon. Grato ambiente laboral”, cerró Danilo 21.

