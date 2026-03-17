Guerra total en Chilevisión: panelistas de Primer Plano se enfrentan a dura discusión por problemas internos

Este martes una revelación sacudió las redes sociales. Hugo Valencia dio a conocer una polémica discusión que se vivió en la emisión de un nuevo capítulo de Primer Plano.

Según el periodista, el problema se originó en la reunión de pauta que se realizó en la previa de la emisión de dicho programa. Según Hugo Valencia, Cecilia Gutiérrez generó una discusión contra Danilo 21 por unos dichos que dio en el podcast Noche de Pirañas.

“Ella alegaba que debía existir mayor buena onda o códigos entre compañeros de trabajo, todo esto al frente del panel, la animadora y ejecutivos del programa. A estos dichos se sumó Pablo Candia quien también le hace ver a Danilo 21 una serie de situaciones que le trajeron conflictos”, comentó Hugo Valencia en el video publicado en redes.

Según el periodista de espectáculos, parte del equipo apoyó los dichos de Cecilia Gutiérrez y a Pablo Candia, pero que Fran García-Huidobro habría defendido a Danilo 21.

Hugo Valencia se comunicó con el creador de contenidos para preguntarle sobre su versión de los hechos.

“Él me dijo que se sintió víctima de una encerrona, una coordinación entre una de sus jefas, Cecilia y Pablo y que eso lo tuvo conflictuado durante todo el capítulo de Primer Plano”, dijo Valencia.

Según continúa relatando Hugo Valencia, uno de los rumores que surgieron fue que Danilo 21 amenazó a Cecilia Gutiérrez diciendo que: “La voy a cagar”.

Además, también dio a conocer un mensaje enviado por Pablo Candia a Vasco Moulian donde trata de “seboso” a Danilo 21.

Estos dichos fueron confirmados por el propio Candia argumentando que fueron producto de la rabia que tenía en ese minuto con su compañero de programa.